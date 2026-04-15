El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera

La provincia de Castellón ofrece innumerables atractivos para disfrutar en familia. Más allá de sus extensas playas y calas, distribuidas a lo largo de 139 kilómetros de litoral, el encanto de su interior seduce cada año a miles de personas amantes de la naturaleza, la montaña y la calma. Uno de esos parajes especialmente hermosos, y menos conocido de lo que se merece, se encuentra en Ares del Maestre: El Barranc dels Horts y Mas Vell, una microrreserva de flora que, curiosamente, goza de mayor reconocimiento fuera que dentro de nuestras propias fronteras.

Mapa de la localización del Barranc dels Horts.

Como detalla Isabel Queral, responsable del área de medio ambiente de la Fundació Caixa Castelló (entidad que adquirió en 1993 esta finca forestal de 660 hectáreas con el objetivo de preservarla), reciben sobre todo visitantes de Valencia y Aragón, "aunque también han venido turistas expresamente desde Euskadi y Canarias". No hay, sin embargo, muchos turistas de Castelló, pese a que la ciudad está solo a una hora en coche.

La ruta que propone Fundació Caixa Castelló por el Barranc dels Horts.

La fundación regula el acceso de los visitantes, limitado a un máximo de 60 personas al día y únicamente durante fines de semana y festivos. Entre semana, “se llevan a cabo labores de conservación o se reciben visitas programadas de centros educativos, explica Queralt.

Interés a nivel nacional

La ruta ha despertado incluso el interés de medios de comunicación nacionales, que han dedicado diversos reportajes a ensalzar las virtudes de este enclave, dotado de un valor ecológico y social incalculable, único tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España. “El paisaje es majestuoso, está surcado por fuentes cristalinas y alberga varias microrreservas de flora, a través de las cuales el caminante, con mente abierta y espíritu observador, puede descubrir el mundo natural que nos rodea”, señala Queral.

Un rincón del bosque del Barranc dels Horts. / Mediterráneo

Quienes recorren este espacio pueden disfrutar del característico paisaje mediterráneo, donde abundan los cultivos de almendros y los bosques de quejigos y carrascas, con ejemplares de varios siglos de antigüedad. Algunos de ellos, de hecho, forman parte del Catálogo Valenciano de Árboles Monumentales y Singulares. Desde los 675 metros sobre el nivel del mar de la Rambla Carbonera hasta los 1.175 metros que se alcanzan al norte del Mas Vell, habitan además especies como tejones, corzos, cabras, ginetas y una gran variedad de aves.

Bosque maduro

Se trata, por tanto, de una de las escasas representaciones de bosque maduro que aún se conservan en territorio valenciano, lo que confiere a este lugar un extraordinario valor ecológico y social, singular a escala autonómica y nacional. El Barranc dels Horts y Mas Vell está integrado en la Red Natura 2000, tanto como Lugar de Interés Comunitario (LIC Alt Maestrat) como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana).

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Además, su riqueza patrimonial hace que todo este territorio quede incluido dentro del Bien de Interés Cultural Parque Cultural de la Valltorta-Gassulla. Para acceder al itinerario, que comienza en la Rambla Carbonera, camino de Ares del Maestrat, y finaliza en el Mas Vell, es necesario solicitar autorización entre semana llamando al 964 232 551 o escribiendo a medioambiente@fundacioncajacastellon.es. Las visitas particulares se realizan de 9.30 a 13.30 horas y la entrada, destinada mediante donación a la conservación del paraje, cuesta solo 3 euros, siendo gratuita para los menores de 10 años.