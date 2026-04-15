Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque de tiburónRetraso corredor mediterráneoEl arroz más famoso de CastellónNuevos restaurantes Vila-realBosque 'encantado' CastellónAvance jubilaciónPrime Video Ultra
instagramlinkedin
LUNA DE MIEL DE PESADILLA DE UNA JOVEN DE CASTELLÓN
Un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna

Castellón pone fin al paréntesis estival: las tormentas regresan este fin de semana

Tras una semana de temperaturas inusualmente altas y cielos despejados, la entrada de aire frío provocará un desplome térmico y precipitaciones acompañadas de aparato eléctrico en las comarcas del norte.

Lluvia en Vila-real.

Lluvia en Vila-real. / Toni Losas

Fede Navarro

Fede Navarro

Castellón

La tregua meteorológica de la que ha disfrutado la provincia de Castellón durante la primera mitad de abril llega a su fin. Después de varias jornadas marcadas por un ambiente prácticamente veraniego, con termómetros que han superado los valores medios para esta época del año, la atmósfera muestra signos de un cambio drástico. La estabilidad que ha permitido disfrutar de las playas y las terrazas de la capital de la Plana se verá interrumpida de forma abrupta por la llegada de una masa de aire más inestable.

Hasta este viernes, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que se mantendrá el predominio de cielos poco nubosos, con temperaturas máximas que todavía podrían rozar valores elevados. Sin embargo, este escenario de calma será puramente transitorio. El ascenso térmico previsto para las próximas 24 horas actuará como combustible ante la llegada de la inestabilidad, que empezará a manifestarse a partir de la tarde del viernes con la formación de nubosidad de evolución en las zonas de montaña.

El tiempo en Castelló de la Plana

Fuente: meteoblue

Sábado de inestabilidad y aparato eléctrico

El cambio de tiempo se consolidará durante la jornada del sábado. Según los modelos actuales, la provincia de Castellón será el epicentro de la inestabilidad en la Comunitat Valenciana. Se espera un aumento progresivo de la nubosidad que desembocará en chubascos generalizados, cobrando especial fuerza en las comarcas del interior. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas que podrían ser localmente intensas durante la tarde.

Aviso Meteorológico:

  • Zona afectada: Interior norte y sur de la provincia de Castellón.
  • Fenómeno: Chubascos y tormentas con probabilidad de granizo menudo.
  • Vigencia: Sábado 18 de abril, con mayor incidencia a partir del mediodía.

Descenso térmico y evolución para el domingo

El episodio de inestabilidad no solo traerá agua, sino también un alivio térmico necesario. Las temperaturas máximas iniciarán un descenso generalizado, devolviendo los termómetros a registros puramente primaverales. El viento soplará de componente este y sureste, aportando humedad desde el Mediterráneo y favoreciendo la persistencia de los cielos cubiertos.

Noticias relacionadas

Para la jornada del domingo, la previsión indica que las lluvias podrían mantenerse de forma residual durante las primeras horas de la mañana, especialmente en el litoral y prelitoral de Castellón, tendiendo a remitir conforme avance la tarde. Ante la variabilidad de estos fenómenos tormentosos, se recomienda a la población consultar las actualizaciones constantes de los perfiles oficiales de @AEMET_CValencia y la red de estaciones de @avamet para seguir en tiempo real la evolución de las precipitaciones.

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castellón Sénior activa su edición 2026/2027: plazos y cómo apuntarse a los viajes para mayores de la Diputación
  2. Cinco pueblos pequeños y ‘desconocidos’ de Castellón para hacer turismo en primavera
  3. Máxima difusión: Buscan a una mujer desaparecida en Castellón desde el 4 de abril
  4. Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
  5. Destapado un fraude de más de 160.000 € en prestaciones de la Seguridad Social en Castellón
  6. El Summer Carnaval de Vinaròs 2026 ya tiene fechas
  7. El Villarreal amplía su Ciudad Deportiva en 10.000 m2 para construir nuevos campos de fútbol: ¡Aquí te lo contamos todo!
  8. Furor por el eclipse en Castellón: Más de 2.000 € por 2 noches y hoteles que ya cuelgan el cartel de completo

Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa

Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa

Castellón pone fin al paréntesis estival: las tormentas regresan este fin de semana

Castellón pone fin al paréntesis estival: las tormentas regresan este fin de semana

El PSPV-PSOE de Castellón reclama un giro político para blindar los servicios sociales municipales

El PSPV-PSOE de Castellón reclama un giro político para blindar los servicios sociales municipales

Compromís propone a la Diputación de Castellón recuperar los premios Guillem Agulló

Compromís propone a la Diputación de Castellón recuperar los premios Guillem Agulló

Francisco Toledo niega presiones en los contratos de mascarillas: "Nadie me influyó"

Francisco Toledo niega presiones en los contratos de mascarillas: "Nadie me influyó"

Los inmigrantes de Castellón, preocupados por el requisito del empleo para la regularización

Los inmigrantes de Castellón, preocupados por el requisito del empleo para la regularización

La larga agonía de la cerámica con la cogeneración: la producción cae un 28% en el primer trimestre

La larga agonía de la cerámica con la cogeneración: la producción cae un 28% en el primer trimestre

"Juanfran, president": El PP calienta la maquinaria electoral con vallas publicitarias en Castellón ensalzando la acción del Consell

"Juanfran, president": El PP calienta la maquinaria electoral con vallas publicitarias en Castellón ensalzando la acción del Consell
Tracking Pixel Contents