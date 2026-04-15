Castellón pone fin al paréntesis estival: las tormentas regresan este fin de semana

La tregua meteorológica de la que ha disfrutado la provincia de Castellón durante la primera mitad de abril llega a su fin. Después de varias jornadas marcadas por un ambiente prácticamente veraniego, con termómetros que han superado los valores medios para esta época del año, la atmósfera muestra signos de un cambio drástico. La estabilidad que ha permitido disfrutar de las playas y las terrazas de la capital de la Plana se verá interrumpida de forma abrupta por la llegada de una masa de aire más inestable.

Hasta este viernes, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que se mantendrá el predominio de cielos poco nubosos, con temperaturas máximas que todavía podrían rozar valores elevados. Sin embargo, este escenario de calma será puramente transitorio. El ascenso térmico previsto para las próximas 24 horas actuará como combustible ante la llegada de la inestabilidad, que empezará a manifestarse a partir de la tarde del viernes con la formación de nubosidad de evolución en las zonas de montaña.

El tiempo en Castelló de la Plana Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Sábado de inestabilidad y aparato eléctrico

El cambio de tiempo se consolidará durante la jornada del sábado. Según los modelos actuales, la provincia de Castellón será el epicentro de la inestabilidad en la Comunitat Valenciana. Se espera un aumento progresivo de la nubosidad que desembocará en chubascos generalizados, cobrando especial fuerza en las comarcas del interior. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas que podrían ser localmente intensas durante la tarde.

Aviso Meteorológico: Zona afectada: Interior norte y sur de la provincia de Castellón.

Interior norte y sur de la provincia de Castellón. Fenómeno: Chubascos y tormentas con probabilidad de granizo menudo.

Chubascos y tormentas con probabilidad de granizo menudo. Vigencia: Sábado 18 de abril, con mayor incidencia a partir del mediodía.

Descenso térmico y evolución para el domingo

El episodio de inestabilidad no solo traerá agua, sino también un alivio térmico necesario. Las temperaturas máximas iniciarán un descenso generalizado, devolviendo los termómetros a registros puramente primaverales. El viento soplará de componente este y sureste, aportando humedad desde el Mediterráneo y favoreciendo la persistencia de los cielos cubiertos.

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Para la jornada del domingo, la previsión indica que las lluvias podrían mantenerse de forma residual durante las primeras horas de la mañana, especialmente en el litoral y prelitoral de Castellón, tendiendo a remitir conforme avance la tarde. Ante la variabilidad de estos fenómenos tormentosos, se recomienda a la población consultar las actualizaciones constantes de los perfiles oficiales de @AEMET_CValencia y la red de estaciones de @avamet para seguir en tiempo real la evolución de las precipitaciones.