El Colegio de Trabajadores Sociales avisa del riesgo de colapso ante la regularización de 24.000 inmigrantes en Castellón y pide refuerzos
Alerta del riesgo de colapso de Servicios Sociales y piden reforzar los puntos de atención y cita previa
El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló ha advertido del riesgo de colapso en los Servicios Sociales ante el inicio del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes aprobado por el Gobierno. El plazo se considera “insuficiente” por este órgano para gestionar el elevado volumen de solicitudes previsto, especialmente tras incluirse el informe de vulnerabilidad como requisito clave. Precisamente, esta novedad incorporada puede provocar cuellos de botella, a juicio del colegio de abogados y colectivos de inmigrantes.
Como publicó este martes Mediterráneo, se espera que alrededor de 24.000 extranjeros de la provincia de Castellón puedan acogerse a este proceso, que se abrirá el mismo jueves 16 de abril y hasta el 30 de junio.
Desde el COTS Castelló se subraya que la mayoría de personas afectadas recurrirán a la atención presencial, al no disponer de certificado digital, lo que incrementará la presión sobre unos recursos “ya limitados”. En la provincia de Castelló, con solo dos municipios de más de 50.000 habitantes, los puntos habilitados para cita previa resultan “claramente insuficientes”, inciden desde el Col·legi.
Además, factores como la implantación del nuevo sistema informático SIHSU o la necesidad de obtener certificados de antecedentes penales en los países de origen añaden complejidad al proceso, a juicio del colegio.
La presidenta del COTS Castelló, María José Pérez, ha señalado que es “imprescindible reforzar los puntos de atención y de cita previa, así como ampliar plazos para garantizar que ninguna persona quede fuera por falta de medios”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de una planificación adecuada para evitar la saturación del sistema y asegurar el acceso equitativo al procedimiento.
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