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Compromís propone a la Diputación de Castellón recuperar los premios Guillem Agulló

Elevan una moción para instar a impulsar el galardón a nivel provincial

El diputado provincial por Compromís David Guardiola.

El diputado provincial por Compromís David Guardiola. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha presentado una moción que insta a recuperar e impulsar los premios Guillem Agulló en el ámbito provincial, con el objetivo de reconocer a personas, colectivos e iniciativas que trabajan en defensa de los derechos humanos y contra el racismo, la xenofobia y los discursos de odio.

El texto de la iniciativa que se abordará en el pleno del próximo martes recuerda que, el 11 de abril de 1993, "el joven de Burjassot Guillem Agulló i Salvador fue asesinado por un grupo de extrema derecha en Montanejos por motivos ideológicos". "Un crimen que, pese a no ser reconocido judicialmente como delito de odio, se ha convertido en un símbolo de la violencia fascista y de la lucha antirracista", apuntan.

En este sentido, Compromís destaca que Les Corts Valencianes crearon en 2016 el premio Guillem Agulló como reconocimiento institucional a personas y entidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos. No obstante, en marzo de 2024, el Partido Popular y Vox acordaron eliminarlo, rompiendo el consenso institucional y suprimiendo un galardón consolidado.

"Aumento de los discursos de odio"

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha señalado que “en un contexto de aumento de los discursos de odio es más necesario que nunca reforzar las políticas de memoria democrática y defender activamente los derechos humanos”.

La moción propone que la institución provincial recupere estos premios con carácter anual y que se entreguen en una fecha próxima al 11 de abril, en conmemoración del asesinato de Guillem Agulló. Además, plantea dotarlos de una base reguladora pública con criterios de transparencia, participación y pluralidad, contando con la implicación de entidades sociales, educativas y memorialistas.

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Asimismo, la iniciativa incluye el desarrollo de una programación de actividades educativas y de sensibilización vinculadas a los premios, especialmente dirigidas a la juventud, para promover los valores democráticos, la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales.

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