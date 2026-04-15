'Mediterráneo' da voz a los ayuntamientos de Castellón en el III Foro del Municipalismo

El Periódico Mediterráneo celebra este miércoles, 15 de abril, la tercera edición del Foro del Municipalismo, una cita ya consolidada en la provincia de Castellón que reúne a alcaldes, alcaldesas y otros representantes institucionales con el objetivo de intercambiar ideas y avanzar en la mejora de la gobernanza local.

El encuentro tendrá lugar en el salón Moll de Costa, en el Grau de Castelló, en horario de 17.50 a 20.20 horas aproximadamente, en formato presencial, y la inauguración correrá a cargo de la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, tras la presentación del director de Mediterráneo, Ángel Báez. A partir de ahí, el foro dará paso a un programa estructurado en bloques temáticos que combinarán ponencias de expertos con espacios de debate abierto en los que participarán los representantes municipales.

La primera mesa redonda, titulada Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda, estará moderada por Elena Aguilar, jefa de Economía del diario. En ella participarán el presidente de Apecc, David Ruiz; la presidenta del Colegio de Arquitectos, Susana Babiloni; y el Secretario Autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y se abordará la situación actual, las acciones para facilitar el acceso a la vivienda, los principales obstáculos y el papel de la colaboración público-privada.

El segundo bloque temático que se tratará, bajo el título El papel de los ayuntamientos frente a las emergencias, estará moderado por Carmen Tomás, jefa de Sociedad del periódico. En él intervendrán el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana (SPEIS-CV), Andrés Balfagó, y Antonio Costa, jefe de Bomberos de Castelló. En este espacio se analizará el contexto actual en materia de seguridad, los retos ante fenómenos adversos y la importancia de la colaboración ciudadana, dando paso después a la participación de los responsables municipales.

Último bloque

La tercera mesa redonda, Cómo garantizar servicios municipales básicos de calidad, contará con la moderación de Miguel Agost, redactor jefe de Mediterráneo. En ella participarán el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo; el vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado; y el director general del Grupo Simetría, Carlos Muñoz. Este bloque se centrará en la recogida y tratamiento de residuos, el papel del nuevo Consorcio Provincial de Aguas, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de servicios municipales y los principales desafíos en estas áreas.

Así fue el II Foro de Municipalismo de 'Mediterráneo' / MediTv

A lo largo de la jornada participarán, entre otros, responsables municipales de Castelló, Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Almassora, Onda, Nules, Orpesa, Moncofa, Albocàsser y La Llosa, quienes intervendrán en los debates abiertos para aportar su visión sobre los retos y oportunidades de la gestión local.

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Será detrás de cada bloque temático cuando los alcaldes y alcaldesas, así como otros representantes institucionales, aportan su particular punto de vista en el debate abierto que moderará el director de Mediterráneo, Ángel Báez.