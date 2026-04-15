Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes Castellón SéniorEstudios universitariosEl arroz más famoso de CastellónCastelló calidad de vidaFiestas Virgen del LledóAvance jubilaciónPrime Video Ultra
instagramlinkedin

'Mediterráneo' da voz a los ayuntamientos de Castellón en el III Foro del Municipalismo

El foro, organizado por el diario de Castellón, reúne a expertos y líderes locales para abordar los retos de la gestión municipal

Ángel Báez, director del ‘Periódico Mediterráneo’, durante su intervención del año pasado en Moll de Costa.

Ángel Báez, director del ‘Periódico Mediterráneo’, durante su intervención del año pasado en Moll de Costa. / Gabriel Utiel

Yolanda Peris

Yolanda Peris

Castellón

El Periódico Mediterráneo celebra este miércoles, 15 de abril, la tercera edición del Foro del Municipalismo, una cita ya consolidada en la provincia de Castellón que reúne a alcaldes, alcaldesas y otros representantes institucionales con el objetivo de intercambiar ideas y avanzar en la mejora de la gobernanza local.

El encuentro tendrá lugar en el salón Moll de Costa, en el Grau de Castelló, en horario de 17.50 a 20.20 horas aproximadamente, en formato presencial, y la inauguración correrá a cargo de la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, tras la presentación del director de Mediterráneo, Ángel Báez. A partir de ahí, el foro dará paso a un programa estructurado en bloques temáticos que combinarán ponencias de expertos con espacios de debate abierto en los que participarán los representantes municipales.

La primera mesa redonda, titulada Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda, estará moderada por Elena Aguilar, jefa de Economía del diario. En ella participarán el presidente de Apecc, David Ruiz; la presidenta del Colegio de Arquitectos, Susana Babiloni; y el Secretario Autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y se abordará la situación actual, las acciones para facilitar el acceso a la vivienda, los principales obstáculos y el papel de la colaboración público-privada.

El debate abierto marcará el III Foro de Municipalismo de ‘Mediterráneo’

El segundo bloque temático que se tratará, bajo el título El papel de los ayuntamientos frente a las emergencias, estará moderado por Carmen Tomás, jefa de Sociedad del periódico. En él intervendrán el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana (SPEIS-CV), Andrés Balfagó, y Antonio Costa, jefe de Bomberos de Castelló. En este espacio se analizará el contexto actual en materia de seguridad, los retos ante fenómenos adversos y la importancia de la colaboración ciudadana, dando paso después a la participación de los responsables municipales.

Último bloque

La tercera mesa redonda, Cómo garantizar servicios municipales básicos de calidad, contará con la moderación de Miguel Agost, redactor jefe de Mediterráneo. En ella participarán el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo; el vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado; y el director general del Grupo Simetría, Carlos Muñoz. Este bloque se centrará en la recogida y tratamiento de residuos, el papel del nuevo Consorcio Provincial de Aguas, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de servicios municipales y los principales desafíos en estas áreas.

Así fue el II Foro de Municipalismo de 'Mediterráneo' / MediTv

A lo largo de la jornada participarán, entre otros, responsables municipales de Castelló, Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Almassora, Onda, Nules, Orpesa, Moncofa, Albocàsser y La Llosa, quienes intervendrán en los debates abiertos para aportar su visión sobre los retos y oportunidades de la gestión local.

Noticias relacionadas

Será detrás de cada bloque temático cuando los alcaldes y alcaldesas, así como otros representantes institucionales, aportan su particular punto de vista en el debate abierto que moderará el director de Mediterráneo, Ángel Báez.

PROGRAMA OFICIAL

17.50 horas

Recepción de asistentes y participantes, y photocall.

18.00 horas

Presentación oficial por parte del director de Mediterráneo, Ángel Báez.

18.05 horas

Intervención y bienvenida a cargo de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

18.15 horas

Mesa redonda 1. Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda. Modera: Elena Aguilar. Intervienen: David Ruiz, presidente de Apecc; Susana Babiloni, presidenta del Colegio de Arquitectos; y Sebastián Fernández, Secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat.

Asuntos:

- Descripción del momento actual del sector.

- Acciones encaminadas a impulsar el acceso a la vivienda.

- Principales obstáculos.

- El papel de la colaboración público-privada.

18.35 horas

Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.

19.00 horas

Mesa redonda 2. El papel de los Ayuntamientos frente a las emergencias. Modera: Carmen Tomás. Intervienen: Andrés Balfagó, director general de coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana (SPEIS-CV), y Antonio Costa, jefe de Bomberos de Castelló.

Asuntos:

- Descripción del momento actual en materia de seguridad.

- Dónde poner el foco de atención para afrontar los fenómenos más adversos (desastres naturales, sanitarios, accidentes...).

- El papel de la colaboración ciudadana.

19.20 horas

Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez. 19.40 horas

Mesa redonda 3. Cómo garantizar los servicios municipales básicos de calidad. Modera: Miguel Agost. Intervienen: Sergio Toledo, presidente de Reciplasa; Héctor Folgado, vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón; y Carlos Muñoz, director general de Grupo Simetría.

Asuntos:

- Descripción del momento actual en materia de servicios públicos: recogida y tratamiento de residuos.

- El papel del nuevo Consorcio Provincial de Aguas. ¿Por qué puede ser una buena herramienta para los ayuntamientos?. Objetivos de la entidad.

- El papel de las nuevas tecnologías y equipamientos para la mejora de los servicios municipales. La colaboración público privada.

- Principales desafíos en materia de residuos, agua y dotación de servicios.

20.00 horas

Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.

20.20 horas

Cierre y ágape.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo uso del mítico restaurante Donelio's de Castelló
  2. Atracan a cara descubierta y con un cliente dentro un banco de un pueblo de Castellón
  3. Cinco pueblos pequeños y ‘desconocidos’ de Castellón para hacer turismo en primavera
  4. Una avería crítica en un pozo obliga a actuar de urgencia para garantizar el agua en siete pueblos de Castellón
  5. Máxima difusión: Buscan a una mujer desaparecida en Castellón desde el 4 de abril
  6. El prometedor jugador del Castellón traspasado al Real Madrid
  7. El Villarreal amplía su Ciudad Deportiva en 10.000 m2 para construir nuevos campos de fútbol: ¡Aquí te lo contamos todo!
  8. Pablo Hernández, contrariado tras el Mirandés-Castellón: 'Hemos perdonado ocasiones claras

Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón

Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón

Expertos piden refuerzos en Castellón para regularizar 24.000 migrantes

Expertos piden refuerzos en Castellón para regularizar 24.000 migrantes

El Colegio de Trabajadores Sociales avisa del riesgo de colapso ante la regularización de 24.000 inmigrantes en Castellón y pide refuerzos

El Colegio de Trabajadores Sociales avisa del riesgo de colapso ante la regularización de 24.000 inmigrantes en Castellón y pide refuerzos

Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: "Me salvasteis la vida"

Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: "Me salvasteis la vida"

'Mediterráneo' da voz a los ayuntamientos de Castellón en el III Foro del Municipalismo

'Mediterráneo' da voz a los ayuntamientos de Castellón en el III Foro del Municipalismo

Castellón se sube a los coches Geely

Castellón se sube a los coches Geely

"Juanfran, president": El PP calienta la maquinaria electoral con vallas publicitarias en Castellón ensalzando la acción del Consell

"Juanfran, president": El PP calienta la maquinaria electoral con vallas publicitarias en Castellón ensalzando la acción del Consell

Vox acusa "a la comisión europea del PP" de la medida sobre CO2 que "llevará a la ruina a la cerámica de Castellón"

Vox acusa "a la comisión europea del PP" de la medida sobre CO2 que "llevará a la ruina a la cerámica de Castellón"
Tracking Pixel Contents