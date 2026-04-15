'Mediterráneo' da voz a los ayuntamientos de Castellón en el III Foro del Municipalismo
El foro, organizado por el diario de Castellón, reúne a expertos y líderes locales para abordar los retos de la gestión municipal
El Periódico Mediterráneo celebra este miércoles, 15 de abril, la tercera edición del Foro del Municipalismo, una cita ya consolidada en la provincia de Castellón que reúne a alcaldes, alcaldesas y otros representantes institucionales con el objetivo de intercambiar ideas y avanzar en la mejora de la gobernanza local.
El encuentro tendrá lugar en el salón Moll de Costa, en el Grau de Castelló, en horario de 17.50 a 20.20 horas aproximadamente, en formato presencial, y la inauguración correrá a cargo de la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, tras la presentación del director de Mediterráneo, Ángel Báez. A partir de ahí, el foro dará paso a un programa estructurado en bloques temáticos que combinarán ponencias de expertos con espacios de debate abierto en los que participarán los representantes municipales.
La primera mesa redonda, titulada Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda, estará moderada por Elena Aguilar, jefa de Economía del diario. En ella participarán el presidente de Apecc, David Ruiz; la presidenta del Colegio de Arquitectos, Susana Babiloni; y el Secretario Autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y se abordará la situación actual, las acciones para facilitar el acceso a la vivienda, los principales obstáculos y el papel de la colaboración público-privada.
El debate abierto marcará el III Foro de Municipalismo de ‘Mediterráneo’
El segundo bloque temático que se tratará, bajo el título El papel de los ayuntamientos frente a las emergencias, estará moderado por Carmen Tomás, jefa de Sociedad del periódico. En él intervendrán el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana (SPEIS-CV), Andrés Balfagó, y Antonio Costa, jefe de Bomberos de Castelló. En este espacio se analizará el contexto actual en materia de seguridad, los retos ante fenómenos adversos y la importancia de la colaboración ciudadana, dando paso después a la participación de los responsables municipales.
Último bloque
La tercera mesa redonda, Cómo garantizar servicios municipales básicos de calidad, contará con la moderación de Miguel Agost, redactor jefe de Mediterráneo. En ella participarán el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo; el vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado; y el director general del Grupo Simetría, Carlos Muñoz. Este bloque se centrará en la recogida y tratamiento de residuos, el papel del nuevo Consorcio Provincial de Aguas, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de servicios municipales y los principales desafíos en estas áreas.
A lo largo de la jornada participarán, entre otros, responsables municipales de Castelló, Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Almassora, Onda, Nules, Orpesa, Moncofa, Albocàsser y La Llosa, quienes intervendrán en los debates abiertos para aportar su visión sobre los retos y oportunidades de la gestión local.
Será detrás de cada bloque temático cuando los alcaldes y alcaldesas, así como otros representantes institucionales, aportan su particular punto de vista en el debate abierto que moderará el director de Mediterráneo, Ángel Báez.
PROGRAMA OFICIAL
17.50 horas
Recepción de asistentes y participantes, y photocall.
18.00 horas
Presentación oficial por parte del director de Mediterráneo, Ángel Báez.
18.05 horas
Intervención y bienvenida a cargo de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
18.15 horas
Mesa redonda 1. Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda. Modera: Elena Aguilar. Intervienen: David Ruiz, presidente de Apecc; Susana Babiloni, presidenta del Colegio de Arquitectos; y Sebastián Fernández, Secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat.
Asuntos:
- Descripción del momento actual del sector.
- Acciones encaminadas a impulsar el acceso a la vivienda.
- Principales obstáculos.
- El papel de la colaboración público-privada.
18.35 horas
Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.
19.00 horas
Mesa redonda 2. El papel de los Ayuntamientos frente a las emergencias. Modera: Carmen Tomás. Intervienen: Andrés Balfagó, director general de coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana (SPEIS-CV), y Antonio Costa, jefe de Bomberos de Castelló.
Asuntos:
- Descripción del momento actual en materia de seguridad.
- Dónde poner el foco de atención para afrontar los fenómenos más adversos (desastres naturales, sanitarios, accidentes...).
- El papel de la colaboración ciudadana.
19.20 horas
Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez. 19.40 horas
Mesa redonda 3. Cómo garantizar los servicios municipales básicos de calidad. Modera: Miguel Agost. Intervienen: Sergio Toledo, presidente de Reciplasa; Héctor Folgado, vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón; y Carlos Muñoz, director general de Grupo Simetría.
Asuntos:
- Descripción del momento actual en materia de servicios públicos: recogida y tratamiento de residuos.
- El papel del nuevo Consorcio Provincial de Aguas. ¿Por qué puede ser una buena herramienta para los ayuntamientos?. Objetivos de la entidad.
- El papel de las nuevas tecnologías y equipamientos para la mejora de los servicios municipales. La colaboración público privada.
- Principales desafíos en materia de residuos, agua y dotación de servicios.
20.00 horas
Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.
20.20 horas
Cierre y ágape.
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