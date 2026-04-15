Expertos piden refuerzos en Castellón para regularizar 24.000 migrantes

El Gobierno aprobó este jueves el Real Decreto que dará comienzo al proceso de regularización extraordinaria, que podría beneficiar a alrededor de 24.000 extranjeros de la provincia de Castellón. Un proceso que pondrá a prueba la capacidad del sistema, tanto para la tramitación de miles de expedientes como para los documentos acreditativos que se requieren, entre ellos, el certificado de penales y el informe de vulnerabilidad, que podrían conducir a cuellos de botella, al requerir mayor según expertos y asociaciones de inmigrantes.

Esfuerzo burocrático

El responsable de extranjería del colegio de abogados, David Barrachina, reconoció que esta regularización supondrá un importante esfuerzo burocrático para todas las partes implicadas. En este sentido, mostró su preocupación por la capacidad real del sistema para absorber la entrada diaria de miles de expedientes sin que se produzca un colapso administrativo.

Según explicó, las plataformas telemáticas ya presentan problemas en el funcionamiento ordinario. «La web y la aplicación van como van y muchas veces ya en el día a día se colapsa», señaló.

A esto se suma la dificultad para la obtención de los antecedentes penales. El responsable de Extranjería subrayó que habrá personas procedentes de determinados países que tendrán serios problemas para conseguir cita o reunir la certificación en un plazo razonable.

Ante este escenario, Barrachina recomendó a quienes esperan acogerse al proceso que empiecen cuanto antes a reunir la documentación necesaria para acreditar que residen en España de forma continuada desde antes de 2026, el certificado de carencia de penales y los requisitos específicos exigidos en cada supuesto previsto: trabajo, familia o vulnerabilidad. En el caso concreto del informe de vulnerabilidad social, insistió en pedir «paciencia y cautela» hasta conocer con detalle cómo se concretará finalmente ese informe. Y es que Barrachina advirtió de que este requisito puede convertirse en un auténtico cuello de botella si se exige que sea emitido exclusivamente por los Servicios Sociales municipales.

A su entender, ya ahora se evidencia una sobrecarga importante en este ámbito, pues los ayuntamientos tardan meses en expedir informes similares para procedimientos de arraigo. Pero recordó que si las ONG pueden intervenir en su emisión, ello aliviaría parcialmente la presión sobre los servicios públicos.

Desde el Colegio de Abogados de Castellón también pusieron el acento en la necesidad de que las personas migrantes cuenten con asesoramiento jurídico profesional. La entidad alertó del riesgo de intrusismo y defendió el papel de los abogados y especialistas en Extranjería como garantía de seguridad jurídica. Remarcó que la intervención de profesionales de la abogacía permite acompañar a los solicitantes con criterios jurídicos solventes, normas deontológicas y con la cobertura de una póliza de responsabilidad civil, lo que, a su juicio, ofrece mayores garantías para proteger sus derechos.

Col.legi de Treball Social de Castelló

Desde el Col.legi de Treball Social de Castelló (COTS) advirtieron del riesgo de colapso de los Servicios Sociales ante el inicio del proceso de regularización. La presidenta del COTS, María José Pérez, señaló que es «imprescindible» reforzar los puntos de atención y de cita previa, así como de ampliar plazos para garantizar que ninguna persona se quede fuera por falta de medios. Asimismo, Pérez insistió en la necesidad de una planificación adecuada para evitar la saturación del sistema y asegurar el acceso equitativo al procedimiento.

Desde el Col.legi Oficial de Treball Social de Castelló (COTS) se subraya que la mayoría de personas afectadas recurrirá a la atención presencial al no disponer de certificado digital, lo que elevará la presión sobre unos recursos «ya limitados». En la provincia de Castellón, indicaron fuentes del COTS, con solo dos municipios de 50.000 habitantes resultan «claramente insuficientes», incidieron desde el COTS. Factores como la implantación del nuevo sistema informático SIHSU o la necesidad de obtener certificados de penales en sus países de origen añade complejidad.

Por ello desde COTS, se considera «insuficiente» el plazo para gestionar el elevado número de solicitudes previsto, especialmente tras incluirse el informe de vulnerabilidad como requisito clave.

Charla informativa este jueves

La Asociación Villa Colombia celebrará este jueves 16 (19 h) una charla informativa sobre la regularización extraordinaria en su sede (Camí Almalafa de Castelló) para aclarar dudas. Esta entidad está como entidad acreditada para colaborar en el procedimiento extraordinario de regularización en el acompañamiento de solicitantes.

La obtención del informe de vulnerabilidad representa, en su opinión, uno de los principales posibles cuellos de botella del proceso, para aquellos que no pueden acogerse a la vía laboral o familiar, advierte John Castro, presidente de la oenegé. No obstante, señaló que para agilizar los trámites, se coordinan esfuerzos con el ayuntamiento y el consulado colombiano, facilitando incluso la renovación de pasaportes para lo cual acudirán el viernes por la tarde a la oficina Pangea de Castelló a facilitar este trámite responsables del Consulado. El mensaje central es de colaboración y unión para guiar a los migrantes ante los recientes y complejos cambios en los requisitos legales, ya que por ejemplo hay personas que no poseen certificado de firma digital para poder hacer solos los trámites.

Explicó que han pedido al Ayuntamiento que los acompañe en la charla así como al responsable de extranjería del colegio de abogados de Castelló.

Explicó que se están estudiando fórmulas para agilizar la obtención del certificado de vulnerabilidad, que se venía pidiendo para el arraigo, proceso en el que también colaboran las oenegés y que podría ser clave para quienes no pueden acreditar una oferta de trabajo o no tienen menores o personas dependientes a su cargo.

Charla informativa en extranjeria, este jueves / Villa Colombia

Los plazos

Podrán solicitar la regularización quienes estén en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido en España sin interrupción al menos cinco meses antes de presentar la solicitud. El plazo se abrirá el jueves 16 de abril y se cerrará el 30 de junio. Desde el jueves 16 se podrá presentar de forma telemática y ese mismo día se abrirá también el sistema de cita previa, pero la atención presencial está prevista que comience el 20 de abril. Hay dos grandes beneficiados, quienes estén en situación administrativa irregular en nuestro país y las personas solicitantes de protección internacional.

Dónde acudir

Para presentar su solicitud, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Extranjería y oficinas de la Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social habilitadas y a las oficinas de Correos de capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes.

En todos los casos deberán carecer de antecedentes penales. Si en los borradores iniciales se contemplaba que, en caso de no poder disponer del certificado, se podría presentar una declaración responsable, en la última versión, se elimina este supuesto y se da un margen al ciudadano extranjero para que pueda obtener dicho certificado, permitiendo alargar la tramitación unos meses, lo que podría derivar en la denegación de solicitudes si, pasado dicho margen temporal, no puede obtenerlo.

Informe de vulnerabilidad social

La regularización se puede solicitar por tres motivos: laboral, familiar o por vulnerabilidad social.