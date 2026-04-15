Francisco Toledo niega presiones en los contratos de mascarillas: "Nadie me influyó"

El expresidente de Puertos del Estado y castellonense Francisco Toledo ha dicho este miércoles en el Tribunal Supremo que "ni Koldo, ni nadie" le influyó para la compra de 8 millones de mascarillas que adquirió a Soluciones de Gestión, la empresa del caso, por 24,2 millones de euros en 2020.

Toledo ha declarado como testigo en la sexta jornada del juicio por presuntos amaños e irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

Las gestiones, el departamento de contratación

En su intervención, ha destacado que se enteró de la oferta de Soluciones de Gestión cuando fue a firmar la orden ministerial porque "el presidente lo que hace es aceptar la oferta al final, pero quien hace las gestiones es el departamento de contratación". Por este motivo, ha relatado, nadie le pudo influir.

"Nadie me influyó para la compra de mascarillas, en ningún momento", ha afirmado, ni el ministro ni Koldo García, a quien conoció "dos meses y pico después" de la adjudicación del contrato en un Consejo Rector de Puertos. "No le volví a ver", ha añadido.

"Por debajo de la media"

Su actuación, ha continuado, se limitó a firmar el contrato y ya después "a presionar para que las mascarillas llegaran cuanto antes". De hecho, ha defendido el contrato señalando que "las mascarillas fueron baratas" porque los informes del tribunal de cuentas dijeron que "están muy por debajo de la media" y "en algún caso mediático conocido se compraron a 6 euros la mascarillas", cuando el lote de ocho millones de Puertos del Estado era a 2,5 euros la unidad.

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En este sentido, Toledo ha agregado que Puertos del Estado recibió el total de mascarillas y que Soluciones repuso aquellas que llegaron en mal estado.