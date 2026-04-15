Los inmigrantes de Castellón, preocupados por el requisito del empleo para la regularización

La intranquilidad se respira entre la población inmigrante de Castellón en situación irregular a la hora de cumplir y poder acreditar con documentación los requisitos necesarios para acceder a su regularización, ahora que ya se conocen al detalle. Entidades sociales como Cáritas, que se están preparando con su equipo jurídico para ayudar, detectan «angustia» entre los potenciales beneficairios. Asimismo, letrados de Castellón coinciden en la preocupación que genera, sobre todo, el factor del empleo. La presidenta de la asociación latinoamericana Aslamec en Castellón y jurista, Aura Apráez, reflexiona que «si se pide que el solicitante tenga trabajo o haya trabajado, ¿cómo se entiende? Porque si tú no tienes permiso laboral normalmente no puedes, quizás solo casos en que has tenido la residencia y por lo que sea la ha perdido. O que tengan precontrato o una oferta. Pero es difícil de partida, por eso hay quien lleva cuatro o cinco años y no obtiene permisos».

Y añade: «Y luego, sobre el certificado de vulnerabilidad, se entiende que cualquiera en situación irregular sin empleo es vulnerable. Pero no vemos ético que entidades colaboradoras que presentan solicitudes puedan emitir ese informe igual que la Administración; frente a quien lo pide por su cuenta o con asesoría de abogados».

Pendientes de la web del Ministerio

Otro eje es el de los certificados para probar la convivencia con hijos menores o ya mayores dependientes con discapacidad. Y por último, el necesario informe de vulnerabilidad. «Preocupa que pueda demorarse la aprobación y por otro lado que aún no se conoce el contenido del formulario, que el Ministerio anuncia que colgará próximamente en su web -y que luego debe rellenarse y presentar para su tramitación-», indica el portavoz de Extranjería del Colegio de Abogados, David Barrachina.

Asimismo, hoy se podrán presentar las primeras solicitudes por la vía telemática, que arranca hoy, y temen que se bloquee la app en previsión de avalancha, como ya ocurre por ejemplo, con webs de consulados -como el de Colombia, con amplia población residente en la provincia-. A estos organismos se solicitan los certificados de penales que, por cierto, recuerda Albert Fernández, del sindicato CCOO, deben conseguirse «del país de origen pero también de otro en el que se haya residido en el tiempo requerido». Y añade que muchos migrantes están tratando de recopilar todo tipo de documentos para probar su residencia.

Este jueves 16 se puede pedir también vía internet cita previa para la atención presencial, que empieza el lunes 20 de abril en la oficina del INSS de la Seguridad Social (a determinar cuál será en la provincia) y las de Correos de Castelló y Vila-real; así como servicios sociales, cuyos trabajadores han vuelto a mostrar hoy su preocupación ante el colapso por la falta de medios. La oficina de Extranjería en Castelló no se habilitará para este proceso. El Ministerio ha dado a conocer hoy el listado de entidades colaboradoras y solo hay dos en Castellón: CCOO en Vinaròs y Castelló (plaza de las Aulas), en horario y días por determinar; y el CDR Alt Maestrat con sede en Albocàsser.

Así funciona en Correos

El horario de atención a partir del lunes, 20 de abril, en las oficinas de Castelló (Degà Martí 3-5, plaza Reyes de España s/n y Juan Bautista Poeta, 6, será de 8.30 a 17.30 horas; igual que en Vila-real, en carretera de Onda, 2. Para ser atendido presencialmente en las oficinas de Correos será imprescindible disponer de cita previa, que se podrá solicitar desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060.

En Castellón se cobra por asesoría legal completa 300 € de media y hay quien 800.

Punto para zonas rurales: «No ha parado de sonar el teléfono en toda la mañana»

El Centro de Desarrollo Rural de l’Alt Maestrat, con oficina en Albocàsser, es uno de los dos centros colaboradores autorizados por el Ministerio para poder presentar y tramitar expedientes de regularización de inmigrantes en este proceso. En principio, según apuntan, «atendemos a población de entornos rurales del interior de Castellón de las comarcas de la Plana Alta, del Baix y Alt Maestrat, etc.». Con esto, subrayaron que se va a priorizar primero a los usuarios habituales de estas zonas, que no tienen además tantos recursos de movilidad para trasladarse hasta Castelló capital.

El perfil de inmigrantes sin regularizar en zonas rurales de Castellón son jóvenes latinoamericanas que cuidan a personas mayores.

En principio, el equipo está listo para empezar a recibir ya a partir de este jueves consultas para la tramitación de los primeros expedientes on line que se pueden ir ya tramitando con entrada de datos hoy por la vía telemática. En cualquier caso, como hay pocas entidades colaboradoras -solo dos en la provincia- ayer ya se notó un repunte de las llamadas telefónicas, los mensajes de Whatsapp y la presencia en las oficinas de personas que se interesaban por saber qué aportar, los horarios de atención, etc. «Estamos desbordados, no ha parado de sonar el teléfono en toda la mañana. Y este jueves 16 ya vamos a poder tramitar solicitudes con expedientes digitales».

Sí añadieron también que es mucha la población inmigrante en zonas rurales que quiere regularizarse y el perfil son «mujeres latinoamericanas jóvenes que cuidan a personas mayores.

Posicionamiento político

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado en la sesión de control de les Corts de este miércoles que recurrirá el decreto de regularización a personas migrantes aprobado el martes en el Consejo de Ministros por «irresponsable» al «poner en riesgo el sistema valenciano».

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, señala que el proceso «es para personas en situación irregular, no para delincuentes». Así rebate al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien acusa al ejecutivo de regularizar a «granel» incluso con antecedentes penales.