Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: "Me salvasteis la vida"

Laura es una enfermera de un CAP de Barcelona, que ha querido trasladar su más profundo agradecimiento a todos los profesionales de del Centro de Atención Primaria (CAP) de Orpesa, servicios de urgencias y del Hospital General de Castellón que intervinieron en su atención sanitaria hace escasos días: "Me salvasteis la vida". "Quería dar las gracias a todo el equipo, desde la administrativa hasta el médico que estaba de Urgencias".

Pérdida de conciencia y dolor abdominal

Laura se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones cuando, de vuelta a su residencia, comenzó a sentirse mal. En medio de la carretera saliendo de Orpesa cuando iban de camino hacia la autopista y ella, que iba de copiloto sufrió un desmayo. "Tuve una pérdida de conciencia, con sudor frío y náuseas. Me desperté con mucho dolor abdominal", señala. Llamaron al 112 y acudió la Policía Local, que los derivó hacia el CAP y de allí la ambulancia medicalizada los trasladó al Hospital Universitario General de Castellón. Actualmente, Laura gracias a la rápida atención de todos los profesionales implicados fue operada el mismo día del traslado, estuvo ingresada desde el sábado y el lunes ya recibió el alta.

Laura y su pareja, que la acompañaba cuando sufrió el desmayo y llamó al 112 para pedir asistencia. / Mediterráneo

Gran triaje

"Desde que entramos hasta que nos visitasteis, con vuestro gran triaje no esperamos ni 15 minutos", señala. Señala que la administrativa la priorizó, la pasó con el doctor y este profesional acertó con el diagnóstico desde el principio. "Resulta que tenía un embarazo ectópico con hemorragia severa. El médico, con solo tocar la barriga, ya supo lo que era. Llamasteis a la medicalizada y gracias a ellos calmaron el dolor y pude ir directa a ginecología sin demora. Me operaron de urgencias debido a la gravedad de la situación, con una pérdida de 1,5 litros de sangre en abdomen.

Revisar los protocolos

Aun así, solicita que se revisen los protocolos de atención urgente, porque cuando ellos, estando en la carretera, telefonearon al 112, enviaron a la Policía Local que les hizo conducir a ellos en su propio vehículo hacia el CAP al ser de fuera de la Comunitat y no disponer del historial médico. En Barcelona, explica, los casos de pérdida de conciencia en via pública se envía directamente una ambulancia.