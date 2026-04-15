Nealis Infraestructuras: la nueva marca de actividad de construcción y real estate

Nealis, con sede en Castellón, da un nuevo paso en su proceso de evolución y consolidación con la creación de Nealis Infraestructuras, la nueva marca que agrupa su actividad en construcción y real estate (previamente Gimecons) y que pone en valor las más de seis décadas de experiencia de la compañía en el desarrollo de proyectos vinculados al ámbito inmobiliario y de las infraestructuras.

Este movimiento responde a la estrategia de la compañía de reforzar una identidad común, coherente y reconocible en todas sus áreas de negocio, alineando marca, visión y propuesta de valor bajo el nombre Nealis, y facilitando una comunicación más clara y sólida de su actividad ante clientes, administraciones públicas y colaboradores.

Capacidades integrales en construcción y real estate

Marina Living (Nealis Infraestructuras). / Mediterráneo

La actividad de Nealis Infraestructuras se articula en dos grandes áreas complementarias.

Por un lado, el área de construcción que comprende proyectos de obra civil y edificación tanto para clientes privados como para la administración pública. En los últimos cinco años, la compañía ha llevado a cabo más de 60 proyectos, entre los que destacan actuaciones como el Mercado Central de Castellón, actualmente en ejecución, la nueva sede de Facsa, el nuevo acceso ferroviario a la Dársena Sur del Puerto de Castellón oelnuevo CEIP de Sant Joan de Moró, referentes del compromiso del grupo con la calidad constructiva y la eficiencia técnica.

que comprende proyectos de obra civil y edificación tanto para clientes privados como para la administración pública. En los últimos cinco años, la compañía ha llevado a cabo más de 60 proyectos, entre los que destacan actuaciones como el Mercado Central de Castellón, actualmente en ejecución, la nueva sede de Facsa, el nuevo acceso ferroviario a la Dársena Sur del Puerto de Castellón oelnuevo CEIP de Sant Joan de Moró, referentes del compromiso del grupo con la calidad constructiva y la eficiencia técnica. Por otro lado, el área de Real Estate se centra en el desarrollo y gestión de suelo y de proyectos inmobiliarios propios y para terceros. En la actualidad, Nealis Infraestructuras se encuentra inmersa en más de 20 proyectos de real estate, con iniciativas destacadas como los espacios de coworking Nomadom o el proyecto de coliving Marina Living Cabañal,Senior Living en Benidorm , entre otros, asícomo la participación actualmente en torno a diez Programas de Actuación Integrada,para generar nuevo suelo urbano, propuestas que responden a nuevos modelos de uso del espacio y a las demandas emergentes del mercado.

La amplia experienciaeneste ámbito convierte a Nealis Infraestructuras en un socio idóneo para el desarrollo de proyectos de real estate, al integrar conocimiento técnico, capacidad de ejecución y control de todas las fases del proceso, desde el diseño hasta la puesta en marcha y gestión de los activos, favoreciendo incluso las sinergias internas en este ámbito con Nealis Hospitality.

Una marca alineada con la visión de futuro de Nealis

Nomadom (Nealis Infraestructuras). / Mediterráneo

Nealis Infraestructuras nace como una evolución natural de la actividad constructora del grupo, manteniendo el mismo equipo humano, la experiencia acumulada y el enfoque técnico que han caracterizado su trayectoria, pero integrados ahora bajo una denominación que refleja de forma más clara su pertenencia al ecosistema Nealis y su capacidad para abordar proyectos de distinta escala y complejidad.

“La nueva marca Nealis Infraestructuras refleja de forma más clara quiénes somos y hacia dónde vamos: una compañía sólida, integrada en un grupo con visión global, capaz de acometer proyectos complejos con una propuesta de valor diferencial”, explica Jorge Cubero, Director general de Nealis Infraestructuras.

El cambio de denominación no implica modificaciones en la estructura operativa ni en los compromisos adquiridos con clientes, proveedores y colaboradores, sino que supone una evolución de marca orientada a reforzar el posicionamiento del grupo y a consolidar una identidad alineada con su visión de futuro.

Con el lanzamiento de Nealis Infraestructuras, el grupo continúa avanzando en su objetivo de construir el presente y el futuro, trabajando para crear nuevas formas de vivir, de trabajar, apostando por proyectos basados en la calidad, la eficiencia operativa, la innovación y la sostenibilidad como ejes estratégicos de su crecimiento.