El PSPV-PSOE de Castellón reclama un giro político para blindar los servicios sociales municipales

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha puesto el foco en la necesidad de darle un vuelco al tablero político en la Comunitat Valenciana para “proteger y fortalecer los servicios sociales municipales”, un ámbito que, según denuncia la portavoz socialista de Servicios Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, “ha sufrido un retroceso evidente por la gestión deficiente de Mazón y de la vicepresidenta Camarero”.

Gómez ha remarcado que “en cada pueblo hay una trabajadora social que sabe mejor que nadie cómo ha cambiado la vida de muchas familias estos últimos años y, por desgracia, ha empeorado mucho en recursos”. Por ello, ha propuesto “blindar por ley” un mínimo de recursos para los servicios sociales básicos, manteniendo el compromiso que el PSPV impulsó tanto desde la Generalitat como desde la Diputación de Castellón, y reforzar el apoyo a comedores sociales, bancos de alimentos, centros de día, programas de infancia y dependencia.

"Hablamos menos y hacemos más"

“La derecha habla mucho de las familias, pero recorta en los servicios que más las ayudan cuando peor lo están pasando. Nosotros hablamos menos y hacemos más: más equipos sociales, más agilidad en las ayudas y más proximidad a los barrios y a los pueblos pequeños”, ha afirmado Gómez.

La diputada ha defendido un cambio de dirección política y ha asegurado que, con Diana Morant, los servicios sociales volverán a ser “una auténtica cuarta pata del Estado del Bienestar en la provincia de Castellón, con una gestión serena, profesional y coordinada con los ayuntamientos”.

“Un gobierno se juzga por cómo trata a quien más necesita ayuda”, ha recalcado Gómez, “y, por desgracia, este Consell del PP con el apoyo de Vox será recordado por la dejación de funciones y por abandonar precisamente a quien más necesita el Estado del Bienestar”.