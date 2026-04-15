El puerto de Castellón toma impulso como destino de cruceros con un acuerdo con la consultora internacional The Tourism Lab

El puerto de Castellón acelera su apuesta para posicionarse como un recinto estratégico dentro de la industria de cruceros y yates de lujo en el ámbito internacional con la firma de una alianza estratégica con la consultora The Tourism Lab (TTL).

Así, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha suscrito este miércoles un acuerdo de colaboración con el CEO de TTL, Andrea Baigorria, en la feria internacional de cruceros Seatrade Cruise Global, que se celebra hasta el 16 de abril en Miami.

Fortalecer relaciones

El objetivo del convenio es aumentar la visibilidad de PortCastelló en este segmento, fortalecer las relaciones con actores clave del sector y generar nuevas oportunidades de desarrollo de negocio a través de conexiones directas con navieras, operadores y socios estratégicos del sector, así como impulsar el desarrollo comercial a largo plazo mediante reuniones, eventos y oportunidades concretas.

Ibáñez ha asegurado que “la experiencia y trayectoria del equipo de TTL, junto con su red de contactos en el sector, nos permitirá dar un salto cualitativo en la industria de cruceros”. “En los últimos años, el puerto de Castellón ha despegado en un sector durante años dormido y desconocido para nosotros y, hoy por hoy, nuestro reto se centra no solo en la captación de nuevas escalas, sino en adaptar nuestras infraestructuras e instalaciones a una demanda creciente y debemos trabajar en esta dirección”, ha explicado.

Dar a conocer las bondades

El presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que “son muchas las ventajas y facilidades que ofrece nuestro puerto a navieras, operadores y cruceristas y muchos los tesoros que esconde la provincia de Castellón por eso, ahora es el momento de programar reuniones individuales y encuentros con marcas de cruceros, además de organizar viajes de familiarización (FAM trips), in situ, para que todos los agentes implicados conozcan de primera mano las bondades y capacidades del puerto de Castellón y de la provincia como escala y destino de cruceros”.

Noticias relacionadas

En el marco de la más de una decena de reuniones y encuentros estratégicos programados por la delegación castellonense, que conforman también el director, Manuel J. García, y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, destaca este miércoles la reunión con el director de Cruise Research & Development de Ponant Cruises, Sylviane de Tracy, para reforzar vínculos con esta naviera de lujo y posicionar el puerto en el segmento de cruceros premium.