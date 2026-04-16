Castellón ya puede aplicar las deducciones por el dentista, el gimnasio o las gafas en la Renta

Cerca de 321.000 castellonenses podrán presentar la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde este jueves al activarse las deducciones autonómicas por conceptos como el dentista, el gimnasio o las gafas que permanecían bloqueadas por los cambios normativos.

La tramitación se completó el mismo 8 de abril, día en el que se activó el plazo para presentar las declaraciones por internet. La imposibilidad de aplicar dichas deducciones suscitó un cruce de acusaciones, pues mientras el Consell culpó a un error de la Agencia Tributaria, el organismo estatal justificó la desactivación de las casillas a la tramitación tardía del ejecutivo autonómico. Y es que este año se han aplicado diversos cambios, como la ampliación del límite de renta para aplicar las deducciones, que se eleva a 60.000 euros en las declaraciones individuales y a 78.000 en las conjuntas.

Enseñanza musical o compra de instrumentos

En concreto, como recogió este diario, se incluyen deducciones de hasta 150 euros por las tasas y cuotas por enseñanzas de música impartidas en conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, tanto públicos como privados, así como las cuotas realizadas por las personas socias de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat.

Calendario de la Renta 2026. / Archivo

También se establecen rebajas fiscales de hasta 150 euros por los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento musical, incluyendo másteres, cursos y seminarios impartidos por centros oficiales de enseñanza, así como la compra de instrumentos y partituras en el marco de las actividades de formación o divulgación de la música desarrolladas por estos centros, sin que sea deducible la parte de los gastos financiados con subvenciones públicas. Además, se incluye dentro del ámbito de la deducción la compra de entradas para la asistencia a conciertos de música organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales.

Salud bucodental y práctica deportiva

En el ámbito de la salud, la Generalitat permite deducir el 30% de las cantidades satisfechas por productos, servicios y tratamientos vinculados a la salud bucodental de carácter no estético, con un límite máximo de 150 euros. También se contemplan rebajas fiscales para cristales graduados, lentes de contacto y líquidos de limpieza, de hasta 100 euros por el 30% de las cantidades abonadas.

Respecto a la deducción por práctica deportiva y actividades saludables, la deducción general es del 30% del gasto, hasta un máximo de 150 euros, pero puede llegar hasta el 100% si el declarante es mayor de 75 años o tiene una discapacidad igual o superior al 65%, con un tope de 150 euros.

El hecho de que estas deducciones no se pudieran aplicar provocó un notable descenso, del 13% en la provincia, de las solicitudes de devolución en los primeros tres días de la campaña de la Renta, según el balance del Gobierno, que cifró en 15.333 las peticiones realizadas entonces.