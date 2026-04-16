Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imprudencia ataque de tiburónDespidos cerámicaCierre comercio CastellóChabolismo en CastellóBosque 'encantado' CastellónLluvia en Castellón
instagramlinkedin

Turismo

Nueva edición de Castellón Sénior: precios y opciones de los viajes para mayores de la Diputación

La institución mantiene tres programas vacacionales por la provincia

Primer viaje del Castellón Sénior 2025/26 camino de Alcossebre

Primer viaje del Castellón Sénior 2025/26 camino de Alcossebre / Manolo Nebot

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La Diputación Provincial ha activado la cuenta atrás para una nueva edición del programa Castellón Sénior, los viajes subvencionados para mayores, que ya disponen de las bases aprobadas para la temporada 2026-2027 y tienen previsto abrir las inscripciones el próximo viernes, 24 de abril.

La iniciativa de la institución provincial, que persigue desestacionalizar el sector turístico, mantiene como en años anteriores tres opciones para las salidas, que se podrán reservar una vez se designe a los beneficiarios de los viajes, en una fase posterior del procedimiento.

Vacaciones en la costa

La primera opción es el programa de vacaciones en la costa de Castellón, que consiste en estancias de seis días y cinco noches en alojamientos del litoral provincial, de domingo a viernes. El régimen alimenticio será de pensión completa, es decir, con desayuno, comida y cena incluidas. También contempla un mínimo de dos excursiones de medio día por la provincia y el transporte desde la capital de la Plana.

Rutas de patrimonio

La segunda posibilidad a escoger son las rutas de patrimonio histórico, cultural y natural, que se desarrollon durante tres días y dos noches durante días laborales en municipios del interior castellonense, con régimen de media pensión. Los almuerzos se realizan en restaurantes de calidad media en las localidades donde se realizan las visitas, incluyendo tanto el transporte desde la capital de la provincia, como los desplazamientos que deban producirse durante los días que dura la ruta.

Estancias en balnearios

Y, por último, los beneficiarios se pueden decantar por las estancias en balnearios durante seis días y cinco noches. En este caso se alojarían en régimen de pensión completa en el mismo municipio que el balneario de destino. El programa incluye además tres tratamientos diarios mínimos en balnearios de aguas minero-medicinales de la provincia y el transporte desde Castelló.

Los precios

El Patronato Provincial de Turismo fija los siguientes importes, impuestos incluidos, que deberán abonar los beneficiarios según el paquete vacacional seleccionado dentro del programa Castellón Sénior:

Noticias relacionadas y más

  • 135 euros por plaza para el programa de vacaciones en la costa de Castellón.
  • 80 euros por plaza para las rutas de patrimonio histórico, cultural y natural.
  • 169,99 euros por plaza para las estancias en balnearios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
  2. Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
  3. El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera
  4. Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
  5. Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
  6. Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés
  7. Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: 'No esperamos ni 15 minutos
  8. Vila-real quiere que lluevan las compras: 1.000 paraguas de regalo en apoyo al comercio local

El pequeño comercio de Castellón estalla ante la "asfixiante" presión fiscal: "Trabajamos para pagar"

El pequeño comercio de Castellón estalla ante la "asfixiante" presión fiscal: "Trabajamos para pagar"

El PSPV-PSOE acusa al PP de Castellón de ser “los únicos 'hooligans'” que rechazan la llegada de 3.700 millones más

El PSPV-PSOE acusa al PP de Castellón de ser “los únicos 'hooligans'” que rechazan la llegada de 3.700 millones más

El PP de Castellón exige una financiación justa para la provincia "frente al fraude que el PSOE pacta con el separatismo"

El PP de Castellón exige una financiación justa para la provincia "frente al fraude que el PSOE pacta con el separatismo"

Nueva edición de Castellón Sénior: precios y opciones de los viajes para mayores de la Diputación

Nueva edición de Castellón Sénior: precios y opciones de los viajes para mayores de la Diputación

Estas son las oficinas de Castellón en las que los inmigrantes pueden regularizar su situación

Estas son las oficinas de Castellón en las que los inmigrantes pueden regularizar su situación

Castellón ya puede aplicar las deducciones por el dentista, el gimnasio o las gafas en la Renta

Castellón ya puede aplicar las deducciones por el dentista, el gimnasio o las gafas en la Renta

Juan García Ripollés recibirá la Alta Distinción de la Diputación de Castellón en reconocimiento a su trayectoria

Juan García Ripollés recibirá la Alta Distinción de la Diputación de Castellón en reconocimiento a su trayectoria

"La empleabilidad será muy alta": nueva edición del plan para captar a trabajadores en empresas tecnológicas de Castellón:

"La empleabilidad será muy alta": nueva edición del plan para captar a trabajadores en empresas tecnológicas de Castellón:
Tracking Pixel Contents