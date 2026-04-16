Nueva edición de Castellón Sénior: precios y opciones de los viajes para mayores de la Diputación

La Diputación Provincial ha activado la cuenta atrás para una nueva edición del programa Castellón Sénior, los viajes subvencionados para mayores, que ya disponen de las bases aprobadas para la temporada 2026-2027 y tienen previsto abrir las inscripciones el próximo viernes, 24 de abril.

La iniciativa de la institución provincial, que persigue desestacionalizar el sector turístico, mantiene como en años anteriores tres opciones para las salidas, que se podrán reservar una vez se designe a los beneficiarios de los viajes, en una fase posterior del procedimiento.

Vacaciones en la costa

La primera opción es el programa de vacaciones en la costa de Castellón, que consiste en estancias de seis días y cinco noches en alojamientos del litoral provincial, de domingo a viernes. El régimen alimenticio será de pensión completa, es decir, con desayuno, comida y cena incluidas. También contempla un mínimo de dos excursiones de medio día por la provincia y el transporte desde la capital de la Plana.

Rutas de patrimonio

La segunda posibilidad a escoger son las rutas de patrimonio histórico, cultural y natural, que se desarrollon durante tres días y dos noches durante días laborales en municipios del interior castellonense, con régimen de media pensión. Los almuerzos se realizan en restaurantes de calidad media en las localidades donde se realizan las visitas, incluyendo tanto el transporte desde la capital de la provincia, como los desplazamientos que deban producirse durante los días que dura la ruta.

Estancias en balnearios

Y, por último, los beneficiarios se pueden decantar por las estancias en balnearios durante seis días y cinco noches. En este caso se alojarían en régimen de pensión completa en el mismo municipio que el balneario de destino. El programa incluye además tres tratamientos diarios mínimos en balnearios de aguas minero-medicinales de la provincia y el transporte desde Castelló.

Los precios

El Patronato Provincial de Turismo fija los siguientes importes, impuestos incluidos, que deberán abonar los beneficiarios según el paquete vacacional seleccionado dentro del programa Castellón Sénior: