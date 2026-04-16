Compromís denuncia que el 68% de las ayudas de Pérez Llorca para paliar las consecuencias de la guerra no lo son

Compromís ha criticado con dureza el paquete de medidas anunciado por el gobierno de Juanfran Pérez Llorca para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

El portavoz de Industria de Compromís, Vicent Granel, ha destacado que “en teoría las ayudas ascienden a 421 millones de euros, pero esto no es cierto; la realidad es que el 68% de esos fondos no son ayudas directas, son rebajas fiscales, deducciones en el IRPF y préstamos bonificados, que implican endeudamiento o menor recaudación futura".

La coalición considera que se trata de un anuncio “inflado y engañoso”, en el que la mayor parte de los recursos no son ayudas directas a familias y empresas, sino instrumentos financieros, beneficios fiscales o medidas ya previstas anteriormente. En este sentido, la coalición denuncia que el gobierno del PP “ha optado por una operación de maquillaje presupuestario, sumando conceptos de naturaleza muy diferente para aparentar una respuesta contundente que no existe”, ha explicado Granel.

"Reciclando políticas"

Además, Compromís alerta de que una parte significativa de las medidas anunciadas no son nuevas, sino que corresponden a programas ya existentes o a líneas previstas. “El Consell está reciclando políticas ya aprobadas para inflar el titular de los 421 millones, sin aportar recursos adicionales reales a corto plazo”, han señalado.

La coalición también ha puesto el foco en el peso de los créditos bonificados dentro del plan, que ascienden a 130 millones de euros. “Sustituir ayudas por préstamos es trasladar el problema a las empresas y a los autónomos, que tendrán que asumir más deuda en un contexto de incertidumbre económica”, ha advertido el portavoz de Industria, y ha recordado que “el PP se olvida de las trabajadoras y de los trabajadores y se niega a aplicar ayudas a los ERTE que se están activando en empresas valencianas ante la crisis económica provocada por la guerra”.

Por último, la coalición ha criticado la ausencia de medidas estructurales que afronten los problemas de fondo, como el transporte gratuito en un momento necesario, la dependencia energética o la vulnerabilidad del tejido productivo valenciano. Vicent Granel ha recordado “las diez propuestas que planteó el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en Les Corts Valencianes hace semanas, con el objetivo de marcar una estrategia seria y sostenida para proteger a familias y sectores económicos”.