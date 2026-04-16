Furor en la liquidación de la empresa Frost-trol: la primera subasta de bienes recibe casi 700 propuestas

Una empresa veterana de Castellón, Frost-trol, entró hace casi un año en procedimiento concursal después de un ERE que supuso el despido de todos los trabajadores que quedaban. Fue la consecuencia de un grave problema financiero, que supuso un agujero de unos 14 millones de euros en las cuentas, y que tiene como origen la actuación de un agente comercial. No comunicó la cancelación de un contrato de refrigeradores para una cadena de distribución comercial, por lo que la fábrica siguió elaborando un pedido del que no pudo obtener ingresos.

Ahora, este concurso llega a uno de sus momentos clave, con la subasta de los bienes en la fábrica, y de la propia nave productiva, ubicada en Cabanes. El dinero que se recaude con esta medida servirá para adelantar la liquidación de la compañía.

Subasta clave en el proceso concursal

La subasta es una de las más abultadas de los últimos tiempos en Castellón, debido a las dimensiones de las instalaciones y la cantidad de equipamiento de última generación existente. Este jueves se ha completado la primera parte, con las pujas por un total de 64 lotes, que en su conjunto tenían una valoración inicial de 10 millones de euros. La parte más abultada fue la de la unidad productiva, que tenía un precio de salida de más de 3 millones de euros, y que finalmente se ha cerrado con una puja máxima de dos millones.

Así están ahora las instalaciones de Frost-trol /

Desde la compañía encargada de este proceso, Eactivos.com, indican que esta primera jornada ha sido positiva, "con casi 700 ofertas por los diferentes lotes". Algunos de ellos se han adjudicado por un precio mucho más elevado que la tasación inicial. Fue el caso de una prensa en caliente, cuya oferta definitiva fue de 15.100 euros, con un importe de salida de 5.101. Un caso parecido fue el de una prensa hidráulica, adjudicada por 9.100 euros y que partía con 1.760 euros.

Lotes a la baja y sorpresa con la marca

En cambio, otros elementos se completaron a precios de ganga, como los 1.000 euros de unos equipos informáticos valorados en 17.327, o los 500 euros de un conjunto de material de oficina que se había tasado en 17.342 euros. Todos los lotes han tenido ofertante, mencionan desde Eactivos. Una vez verificado todo el proceso, se conocerá cuánto dinero se ha recaudado en total.

Uno de los detalles más curiosos se dio con la subasta de la marca registrada Frost-trol. Estaba tasada en un comienzo en 1.000 euros y se ha acabado adjudicando por 25.000, después de una recta final en la que se multiplicaron las pujas. Minutos antes de la hora límite apenas se ofrecían 100 euros. Ha acabado siendo uno de los lotes más caros, lo que demostraría el interés que sigue teniendo la marca, con más de 60 años de trayectoria, y caracterizada a lo largo de toda su trayectoria por la innovación.

Pendiente de la nave de Cabanes

La parte final llega el viernes, con el final de la subasta de la nave de Cabanes, que está valorada en casi 22 millones de euros. El precio de salida es del 50% de ese importe, 10,93 millones de euros. Desde la compañía encargada de este proceso mencionan que hay buenas expectativas con este procedimiento.