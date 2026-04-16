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Xarxatec Activa

"La empleabilidad será muy alta": nueva edición del plan para captar a trabajadores en empresas tecnológicas de Castellón:

La iniciativa ha recibido más de 150 solicitudes

Participantes en la formación de XarxaTec Activa en 2025..

Participantes en la formación de XarxaTec Activa en 2025.. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La economía de Castellón se caracteriza por su peso industrial y agrícola, pero en los últimos tiempos se dan diferentes iniciativas para no perder el tren de las actividades tecnológicas. La provincia cuenta con compañías que ya son referentes nacionales en el sector, y hay en marcha planes tan ambiciosos como la creación del hub tecnológico en el edificio de los antiguos multicines del puerto de Castellón.

Las firmas tecnológicas de la provincia buscan de manera continua profesionales capaces de realizar con solvencia las labores de este tipo de sector, y desde hace unos años se cuenta con una herramienta que, con el nombre de Xarxatec Activa, se encarga de formar a personas dispuestas a entrar en este terreno.

Formación para el empleo tecnológico

La iniciativa parte de la asociación provincial de empresas tecnológicas, Xarxatec, con la financiación de la Diputación de Castellón. El presidente de la entidad, José Bort, afirma que en esta edición "la empleabilidad seguirá siendo muy alta, y hemos remodelado el programa para lo que realmente necesitan las empresas tecnológicas", a fin de "cubrir las habilidades más demandadas" por las empresas de este tipo.

La convocatoria de este año ha recibido más de 150 solicitudes. Este jueves ha dado comienzo la edición 2026, con un plan de formación que se desarrollará hasta el 11 de diciembre. "Va más allá de la teoría, apostando por un aprendizaje práctico, aplicado y alineado con las necesidades reales del mercado laboral", mencionan los impulsores.

Más flexibilidad e inteligencia artificial

Entre los principales alicientes de este año está el formato flexible, de modo que los participantes podrán elegir entre la modalidad presencial, la híbrida y la online, "facilitando así el acceso a la formación y adaptándose a distintos perfiles y circunstancias". Otra de las novedades es el refuerzo de las nociones sobre inteligencia artificial. "Se posiciona como un eje transversal en todo el programa. Lejos de limitarse a contenidos teóricos, su aplicación se trabaja de forma práctica en cada uno de los bloques formativos", destacan desde Xarxatec.

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A lo largo del programa, los participantes trabajarán con casos reales y herramientas actuales, aprendiendo a optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y desenvolverse con mayor eficacia en entornos profesionales cada vez más digitales.

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