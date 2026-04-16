Más cerca el nuevo parque de bomberos de la Plana Alta: la Diputación de Castellón licita las obras por 2,8 millones

La provincia de Castellón está más cerca de estrenar parque de bomberos. La Diputación Provincial ha activado esta semana la licitación para contratar las obras de construcción de las nuevas instalaciones de la Plana Alta.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha puesto en marcha el procedimiento para el desarrollo del nuevo parque, que estará ubicado en la calle El Vado del polígono industrial la Catalaneta de Orpesa y cuenta con un presupuesto inicial de 2.799.957,55 euros, impuestos incluidos.

Cuenta atrás

La publicación en la Plataforma de Contratación del Estado ha iniciado la cuenta atrás del plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en asumir la ejecución del proyecto, que concluirá el próximo 11 de mayo. Tras ello se procederá a evaluar dichos planteamientos antes de formalizar el contrato, cuyo plazo de ejecución se fija en 36 meses a contar desde la conclusión de la tratamitación, aunque contempla ya una parte de los fondos previstos durante esta misma anualidad con tal de poder arrancar los trabajos en 2026, mientras que el resto del importe se reparte hasta el 2029.

La actuación cuenta ya con el proyecto de ejecución redactado por el arquitecto Santiago Ruiz y prevé un inmueble con una superficie construida de 2.655 metros cuadrados, de los que 2.389 serán útiles, siendo así el parque de bomberos más grande de la provincia.

En forma de 'H'

En concreto, se plantea el nuevo inmueble con forma de H, adosado uno de sus laterales a la calle El Vado. Tanto el bloque más próximo a este vial como el opuesto dispondrán de dos plantas de altura. El primero se destinará a los espacios administrativos y habitacionales del parque, albergando despachos, dormitorios, baños, comedor, cocina, vestuarios, lavandería, sala de comunicaciones y aula de formación, entre otras dependencias.

La parte central se destinará a las cocheras, con un estructura pasante entre ambas partes del solar. Y el otro extremo albergará los almacenes para las distintas unidades especializadas, como la de rescate de montaña, además de una sala diáfana en la planta alta. Por usos, la zona administrativa y habitacional tendrá 1.119 metros cuadrados consturidos, el hangar 773 y los almacenes 762. Dispone de un espacio habilitado para poder acoger en un futuro un helipuerto, con tal de dar servicio también a las emergencias que se deban atender por aire.

Tal y como detallan los informes técnicos, el proyecto de ejecución ya recibió el visto bueno en la pasada legislatura, cuando también se cedieron por parte del Ayuntamiento las dos parcelas municipales en las que se construirá, si bien la licitación de los trabajos se materializa en el presente mandato.

Cabe recordar que el ejecutivo provincial que preside Marta Barrachina consignó este año un presupuesto para el Consorcio Provincial de Bomberos de 25,3 millones de euros, incluyendo fondos ya para el desarrollo de este nuevo parque, tal y como especificó en su día el área del diputado David Vicente.