El pequeño comercio de Castellón estalla ante la "asfixiante" presión fiscal: "Trabajamos para pagar"

El comercio de toda la vida, el de barrio, hace tiempo que vive su particular viacrucis y el último año no ha sido diferente. Tiendas de ropa, mercerías, panaderías... los negocios de proximidad se van apagando a medida que se jubilan quienes un día decidieron levantar la persiana. El 2025 acabó en Castellón con 9.730 autónomos del sector del comercio (en esta categoría se incluyen los negocios de reparación de vehículos), 104 menos que los registrados en diciembre del 2024, según datos de la Seguridad Social. Una debacle que se explica por las nuevas formas de consumo, pero también por la elevada presión fiscal y la carga administrativa que soporta el colectivo. "Trabajamos para pagar", denuncia Mauro Gómez, gerente de la librería-papelería Plácido Gómez de Castelló y vicepresidente de Confecomerç, la confederación que agrupa al sector de Castellón, Alicante y Valencia.

Confecomerç levanta la voz y, tras la celebración el miércoles del comité ejecutivo, denuncia "el impacto que la actual presión fiscal y administrativa está teniendo sobre los autónomos y los pequeños negocios", especialmente aquellos vinculados al comercio de proximidad. "El contexto actual, marcado por la subida de costes, la incertidumbre económica y una elevada carga fiscal, está poniendo en riesgo la continuidad de muchas actividades", aseguran.

Así, explican que a las obligaciones fiscales estatales se suman impuestos autonómicos, tasas municipales y una creciente complejidad administrativa. "Todo afecta de manera desproporcionada al comercio y a los autónomos, cuya capacidad económica y margen de gestión son limitados", insisten. Una situación especialmente preocupante en sectores con ingresos irregulares o estacionales, muy presentes en la economía valenciana.

Aunque la puesta en marcha del sistema de cotización por ingresos reales es vista por el sector como un avance, la realidad es que la aplicación está generando una gran cantidad de problemas para los autónomos del comercio. "No está generando tensiones de liquidez, adelantos fiscales y mayor carga burocrática, dificultando la planificación y la estabilidad de los negocios más pequeños", describe.

Un 25% más en impuestos en los últimos siete años

Confecomerç apunta que la causa más directa de esta "grave situación" está en la inflación y la no deflactación del tramo estatal del IRPF, de modo que actualmente, según los datos de 2024 de la Agencia Tributaria sobre pymes societarias y no societarias (autónomos), quienes trabajan por cuenta propia pagaron un tipo medio de IRPF por los beneficios obtenidos del 21,73%, frente al tipo medio del 17,31% en el Impuesto de Sociedades que afrontaron las pymes. "Atendiendo a los últimos siete años, los autónomos han incrementado un 25% el tipo medio que asumen, mientras que la subida que han vivido las pymes ha sido del 3%", explican.

"La conclusión es que va aumentando todo en un sector que no está nada boyante", resume Mauro Gómez que recuerda que el comercio representa el 11,4% del PIB de la Comunitat Valenciana. "El peso de nuestro sector es importantísimo y necesitamos que la administración reaccione antes de que sea demasiado tarde", añade.

Entre las medidas que reivindican destacan una fiscalidad autonómica adaptada al pequeño comercio; flexibilidad y apoyo a la liquidez; reducción de cargas administrativas y tasas e impulso al comercio de proximidad. "Pero sin duda, es el Gobierno central quien tiene las competencias en materia de fiscalidad, y de quien dependen las decisiones que más directamente pueden corregir la actual situación de injusticia", sentencian desde Confecomerç.