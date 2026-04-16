El perfil: Jesús Lancis, un rectorable de consenso para la UJI de Castellón

Se postula para ser el rector de la Universitat Jaume I de Castelló en un único mandato de seis años, de 2026 a 2032. Jesús Lancis Sáez (Sant Miquel de les Salines, 1965) es un profesor respetado y de consolidada trayectoria en el campus de Riu Sec y en el territorio.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de València, su campo de trabajo e investigación es la Óptica, como lo fue el del exrector Vicent Climent, con el que accede al Vicerrectorado de Investigación y Doctorado en 2016 e inicia su periplo en el equipo de gobierno de una universidad con la que vive comprometido desde sus inicios, en 1991, cuando accedió como profesor de Física (1991-2009).

Lancis registra su candidatura este jueves en la UJI / UJI

Actualmente en el núcleo duro del equipo de la rectora, Eva Alcón, como vicerrector de Investigación, ha ocupado diferentes cargos orgánicos en el campus, desde su ascenso a director de departamento (2007-2011) al salto a la dirección de la Escuela de Doctorado (2013-2016) y su entrada en el gobierno de la institución de educación superior pública, la ‘suya’, en 2016.

De fuerte ética y gestor 7/24

Casado, con una fuerte ética y un compromiso absoluto con la Jaume I, constituye un puntal fuerte de la investigación y la transferencia de la Jaume I a su entorno, con el que está en contacto 7/24.

Apasionado por la cultura, y un 'hombre tranquilo', a Lancis, la procesión, el nervio, le va por dentro. Ha sido vicerrector de Investigación y Transferencia (2016-2022), y se ha centrado en este último mandato en el impulso definitivo y aún sin techo a la Investigación (2022-2026), con David Cabedo en Transferencia e Innovación.

"Me presento con la responsabilidad que el cargo merece, pero sobre todo con la ilusión de quien cree profundamente en el potencial de nuestra universidad pública” Jesús Lancis — Candidato a rector de la UJI

Si las urnas -y la comunidad educativa- le apoyan en las elecciones del próximo 14 de mayo con su candidatura ‘Construïm futur junts’, y el apoyo de la mayoría de compañeros vicerrectores, decanos y directores de centro, será el séptimo rector de la UJI en sus 36 años de historia. Antes que él lo fueron Francesc Michavila (1991-1993), Celestino Suárez (1993-1995), Fernando Romero (1995-2002, primer rector elegido democráticamente), Francisco Toledo (2002-2010), Vicent Climent (2010-2018) y, actualmente, Eva Alcón (2018-2026).

Presentación de la candidatura en las facultades. / UJI

Investigación sin techo en sus mandatos

El objetivo es claro: relanzar (aún más) a la UJI en el competitivo mundo de la educación superior pública, con una población de 15.000 personas en el campus, y con un programa adaptado a cada una de las esferas que la componen, desde el personal docente a los estudiantes. Y Lancis es una persona de consenso y con ética para encabezar la UJI con el horizonte en 2032.

Su campo de acción, a nivel investigador, es la fotónica, con más de 10 proyectos en su cartera personal, más de 160 artículos en revistas especializadas en esta área, la física y la ciencia multidisciplinar, conferencias invitadas, dirección de tesis y compromiso con la transferencia en forma de patentes, además de ser senior member de la Sociedad Americana de Óptica y presidente del Comité de Técnicas de la Imagen de la Sociedad Española de Óptica.

Ágora del campus de Riu Sec. / Garcia Grau

La captación de fondos, un mantra

Y su área de trabajo institucional en los últimos 10 años ha sido lograr que la UJI, y con ella Castellón, se posicione a la cabeza de la captación de fondos para ‘sus’ investigadores, y fortalecer la colaboración entre investigadores y empresas, instituciones públicas y privadas, para proyectos de innovación.

La UJI exporta y vende innovación a más de 20 países, incluidos EEUU, Reino Unido, Alemania o Jamaica, por citar cuatro; y, en la década en la que Lancis ha estado al frente de la cartera de Investigación, se ha cuatriplicado la caja de fondos captados: de 12 a 48 millones de financiación externa anual, según los datos de la ‘Memoria 2025’ de la UJI.

En 2017, recién aterrizado en el vicerrectorado, la UJI sale por primera vez en el ránking más afamado del mundo: el de Shangái, entre los 500 mejores campus del mundo. Y la competencia es dura. La fuerte apuesta combinada por la I+D+i y la internacionalización iniciada años atrás empieza a ver sus frutos, y la transferencia se dispara.

La UJI exporta y vende innovación a más de 20 países, incluidos EEUU, Reino Unido, Alemania o Jamaica, por citar cuatro; y, en la década en la que Lancis ha estado al frente de la cartera de Investigación, se ha cuatriplicado la caja de fondos captados: de 12 a 48 millones de financiación externa anual, según los datos de la ‘Memoria 2025’ de la UJI.

Miembros de la candidatura de Lancis al rectorado. / UJI

Responsabilidad y mirada hacia adelante

En su toma de posesión como vicerrector, Lancis dijo: “Ahora tengo la ocasión de devolver a la UJI una pequeña parte de lo que me ha dado, ya que me ha permitido desarrollar mi carrera académica”.

En la presentación oficial de su candidatura, este jueves, ha señalado que se presenta “con la responsabilidad que el cargo merece, pero sobre todo con la ilusión de quien cree profundamente en el potencial de nuestra universidad pública”. Y no camina solo. Sino con una lista de 172 personas que “combina experiencia institucional con nuevas voces, necesarias, para afrontar los retos de los próximos seis años”, ha dicho.

Una de las sesiones de presentación de la candidatura. / UJI

Compromiso por la universidad pública

Su compromiso con la educación pública es indiscutible, como lo es su trabajo de atracción y retención de talento para articular un ecosistema de investigación en la UJI para que el conocimiento y la innovación que generen responda a los retos sociales, ambientales, sostenibles y económicos del territorio.

Jesús Lancis. / UJI

Entre los hitos de sus mandatos en el vicerrectorado destacan, asimismo, los consorcios con empresas o administraciones, la creación de la Oficina de Cooperación en I+D Tecnológico (OCIT) y la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales (OPEI), con una ventanilla única para que el talento fluya y logre sus retos siempre con el acompañamiento del campus público.