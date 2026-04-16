Universidad
El perfil: Jesús Lancis, un rectorable de consenso para la UJI de Castellón
El catedrático de Óptica y actual vicerrector de Investigación ha oficializado su candidatura a suceder a Eva Alcón al frente de la universidad pública de Castellón en las elecciones del 14 de mayo
Se postula para ser el rector de la Universitat Jaume I de Castelló en un único mandato de seis años, de 2026 a 2032. Jesús Lancis Sáez (Sant Miquel de les Salines, 1965) es un profesor respetado y de consolidada trayectoria en el campus de Riu Sec y en el territorio.
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de València, su campo de trabajo e investigación es la Óptica, como lo fue el del exrector Vicent Climent, con el que accede al Vicerrectorado de Investigación y Doctorado en 2016 e inicia su periplo en el equipo de gobierno de una universidad con la que vive comprometido desde sus inicios, en 1991, cuando accedió como profesor de Física (1991-2009).
Actualmente en el núcleo duro del equipo de la rectora, Eva Alcón, como vicerrector de Investigación, ha ocupado diferentes cargos orgánicos en el campus, desde su ascenso a director de departamento (2007-2011) al salto a la dirección de la Escuela de Doctorado (2013-2016) y su entrada en el gobierno de la institución de educación superior pública, la ‘suya’, en 2016.
De fuerte ética y gestor 7/24
Casado, con una fuerte ética y un compromiso absoluto con la Jaume I, constituye un puntal fuerte de la investigación y la transferencia de la Jaume I a su entorno, con el que está en contacto 7/24.
Apasionado por la cultura, y un 'hombre tranquilo', a Lancis, la procesión, el nervio, le va por dentro. Ha sido vicerrector de Investigación y Transferencia (2016-2022), y se ha centrado en este último mandato en el impulso definitivo y aún sin techo a la Investigación (2022-2026), con David Cabedo en Transferencia e Innovación.
"Me presento con la responsabilidad que el cargo merece, pero sobre todo con la ilusión de quien cree profundamente en el potencial de nuestra universidad pública”
Si las urnas -y la comunidad educativa- le apoyan en las elecciones del próximo 14 de mayo con su candidatura ‘Construïm futur junts’, y el apoyo de la mayoría de compañeros vicerrectores, decanos y directores de centro, será el séptimo rector de la UJI en sus 36 años de historia. Antes que él lo fueron Francesc Michavila (1991-1993), Celestino Suárez (1993-1995), Fernando Romero (1995-2002, primer rector elegido democráticamente), Francisco Toledo (2002-2010), Vicent Climent (2010-2018) y, actualmente, Eva Alcón (2018-2026).
Investigación sin techo en sus mandatos
El objetivo es claro: relanzar (aún más) a la UJI en el competitivo mundo de la educación superior pública, con una población de 15.000 personas en el campus, y con un programa adaptado a cada una de las esferas que la componen, desde el personal docente a los estudiantes. Y Lancis es una persona de consenso y con ética para encabezar la UJI con el horizonte en 2032.
Su campo de acción, a nivel investigador, es la fotónica, con más de 10 proyectos en su cartera personal, más de 160 artículos en revistas especializadas en esta área, la física y la ciencia multidisciplinar, conferencias invitadas, dirección de tesis y compromiso con la transferencia en forma de patentes, además de ser senior member de la Sociedad Americana de Óptica y presidente del Comité de Técnicas de la Imagen de la Sociedad Española de Óptica.
La captación de fondos, un mantra
Y su área de trabajo institucional en los últimos 10 años ha sido lograr que la UJI, y con ella Castellón, se posicione a la cabeza de la captación de fondos para ‘sus’ investigadores, y fortalecer la colaboración entre investigadores y empresas, instituciones públicas y privadas, para proyectos de innovación.
La UJI exporta y vende innovación a más de 20 países, incluidos EEUU, Reino Unido, Alemania o Jamaica, por citar cuatro; y, en la década en la que Lancis ha estado al frente de la cartera de Investigación, se ha cuatriplicado la caja de fondos captados: de 12 a 48 millones de financiación externa anual, según los datos de la ‘Memoria 2025’ de la UJI.
En 2017, recién aterrizado en el vicerrectorado, la UJI sale por primera vez en el ránking más afamado del mundo: el de Shangái, entre los 500 mejores campus del mundo. Y la competencia es dura. La fuerte apuesta combinada por la I+D+i y la internacionalización iniciada años atrás empieza a ver sus frutos, y la transferencia se dispara.
La UJI exporta y vende innovación a más de 20 países, incluidos EEUU, Reino Unido, Alemania o Jamaica, por citar cuatro; y, en la década en la que Lancis ha estado al frente de la cartera de Investigación, se ha cuatriplicado la caja de fondos captados: de 12 a 48 millones de financiación externa anual, según los datos de la ‘Memoria 2025’ de la UJI.
Responsabilidad y mirada hacia adelante
En su toma de posesión como vicerrector, Lancis dijo: “Ahora tengo la ocasión de devolver a la UJI una pequeña parte de lo que me ha dado, ya que me ha permitido desarrollar mi carrera académica”.
En la presentación oficial de su candidatura, este jueves, ha señalado que se presenta “con la responsabilidad que el cargo merece, pero sobre todo con la ilusión de quien cree profundamente en el potencial de nuestra universidad pública”. Y no camina solo. Sino con una lista de 172 personas que “combina experiencia institucional con nuevas voces, necesarias, para afrontar los retos de los próximos seis años”, ha dicho.
Compromiso por la universidad pública
Su compromiso con la educación pública es indiscutible, como lo es su trabajo de atracción y retención de talento para articular un ecosistema de investigación en la UJI para que el conocimiento y la innovación que generen responda a los retos sociales, ambientales, sostenibles y económicos del territorio.
Entre los hitos de sus mandatos en el vicerrectorado destacan, asimismo, los consorcios con empresas o administraciones, la creación de la Oficina de Cooperación en I+D Tecnológico (OCIT) y la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales (OPEI), con una ventanilla única para que el talento fluya y logre sus retos siempre con el acompañamiento del campus público.
Y su candidatura, que ha estado presentando a la comunidad universitaria en el último mes, desde que se lanzó a la carrera, de momento como candidato único -el plazo finaliza el día 20 de abril-, le avala: su Candidatura por la UJI reúne en el programa ‘Construimos futuro juntos’ una hoja de ruta para liderar la universidad pública castellonense, en la que prima el diálogo, la simplificación de los procesos administrativos o aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo de la inteligencia artificial en la formación, la investigación y la gestión. Nueve líneas estratégicas que conforman un ideario pegado a la contemporaneidad y que comparte en su página web www.jesuslancis.com.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
- Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
- Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
- El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera
- Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
- La Policía Local desmantela un asentamiento de chabolismo e insalubridad junto a El Corte Inglés de Castelló
- Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés
- Una zona de Castellón lleva 14 meses sin vía de tren, y todo apunta a que seguirá así más meses