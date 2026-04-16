Tu perro al veterinario aunque tú no puedas: así funciona el servicio pionero de Castellón

Las mascotas se han convertido, desde hace tiempo, en una parte indispensable de las familias. En las fotos de reuniones navideñas, es imposible que no aparezca el animal de la casa y, cuando se sale de viaje, se piensa si el perro podrá entrar en el hotel o si habrá sitio para él en el coche.

Sin embargo, cuidar de una mascota también lleva incorporadas numerosas obligaciones como las visitas al veterinario o el traslado a casa de un familiar para que se quede a su cuidado.

Una de las furgonetas con las que cuenta Hatchi para ofrecer su servicio. / Gabriel Utiel

Por eso, ante la imposibilidad de llegar en algunas ocasiones, Vicente Galiana, el presidente de la Asociación de Perros Guía de la Comunitat Valenciana (Aspegui), impulsa un nuevo proyecto de transporte de mascotas en Castellón, único en España.

Importado de Colombia

“Imagina que tienes dos pastores alemanes de 25 kilos cada uno y no cuentas con el vehículo necesario para transportarlos. Nosotros ofrecemos esta posibilidad”, explica Galiana. Bajo el nombre de Hatchi y con un modelo importado desde Colombia, la empresa es pionera a nivel nacional y ofrece transporte terrestre de animales “a cualquier parte”.

Los perros cuentan con toda clase de comodidades. / Gabriel Utiel

“Tenemos los medios necesarios para conducir al perro de un lugar a otro. Por ejemplo, lo podemos llevar a la peluquería canina, si el dueño está trabajando, o al veterinario, si nos dejan preparado el pasaporte del animal”, señala su responsable.

Ahora mismo, Hatchi cuenta con dos furgonetas en Castelló y una tercera en València. El objetivo es asentarse en breve en la provincia de Alicante y, “en cinco años, expandirnos fuera de la Comunitat Valenciana”. Además, “la idea es contar con gente joven a la que le gusten las mascotas y trabajar con ellas para consolidar este proyecto”, añade Vicente Galiana.

Todo tipo de animales

“No solo transportamos perros, sino que también nos ocupamos de otras mascotas como gatos u otros animales. Aparte, podemos hacer llegar a los dueños el pienso o la medicación, así como llevar análisis de laboratorios a clínicas veterinarias”, abunda Galiana sobre este nuevo servicio en Castellón.

“Es una posibilidad que te puede solucionar situaciones complicadas. Por ejemplo, si tu mascota se pone mala a las 2.00 horas de la madrugada y no tienes medio de acercarla al veterinario, nosotros nos encargamos.

Los dos vehículos que tiene esta empresa en Castellón. / Gabriel Utiel

También hemos organizado viajes a Valdelinares para que los propietarios de unos perros pudieran ir con ellos a la nieve o preparamos trayectos hasta playas concretas para que el dueño pueda disfrutar del mar con su animal. Hay muchas ocasiones en las que podemos ofrecer servicio”, comenta Galiana sobre Hatchi.

Después de la buena experiencia en su estreno, Hatchi afronta ahora el reto de seguir creciendo y acomodarse como una referencia en Castellón para el transporte de mascotas. Una manera de mejorar el cuidado de los animales con el mejor transporte posible.