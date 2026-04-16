El PP de Castellón exige una financiación justa para la provincia "frente al fraude que el PSOE pacta con el separatismo"

"La solución es pagar lo justo, no castigar con miseria". El secretario general del Partido Popular de Castellón, Salvador Aguilella, ha defendido para la provincia una financiación que "haga justicia" con los castellonenses frente al "fraude de un PSOE que pacta con el separatismo seguir dando privilegios a otros territorios y castigar a nuestra tierra".

Aguilella ha sido contundente al definir la propuesta del Ejecutivo central: “Lo que está planteando el Gobierno no es una solución, es un engaño. Nos dicen que el nuevo modelo es más justo, pero es mentira. Lo que quieren es coger más dinero de los valencianos para repartirlo peor, dando más a quienes ya reciben más y dejando a la Comunitat Valenciana y a la provincia de Castellón por debajo de la media”, defiende

En este sentido, el dirigente popular ha criticado que el anuncio de más recursos “es una cortina de humo”. “Hablan de 3.600 millones como si fuera un gran avance, pero no solucionan el problema de fondo ni corrigen la infrafinanciación que arrastramos desde 2009. Seguimos siendo una tierra castigada”, ha señalado.

"Antes están sus intereses"

Para el número dos del PPCS en la provincia de Castellón el problema no es solo económico, sino político: “El único criterio de este reparto responde a los pactos del PSOE con los independentistas para mantenerse en el poder. Antes están sus intereses y los de sus socios que los castellonenses”.

El secretario general del PPCS ha recordado que el actual modelo, aprobado en 2009 por el PSOE, “está obsoleto” y ha supuesto una pérdida de más de 40.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana, recursos “clave para garantizar una sanidad, una educación y unos servicios sociales dignos”.

“Hoy volvemos a ver el mismo patrón: más para unos y menos para otros. Y entre los perjudicados está nuestra provincia”, ha lamentado Aguilella, quien ha defendido que Castellón “no merece seguir siendo discriminada ni quedarse atrás”.

Frente a esta situación, Aguilella ha reivindicado una alternativa clara: “Necesitamos justicia económica. Un fondo de nivelación de 1.800 millones de euros anuales hasta aprobar un modelo justo, 4.000 millones para dependencia, más de 1.000 millones para reforzar la sanidad y el pago de la deuda histórica que sufre nuestra tierra”. "Porque lo justo es recibir lo justo", ha concluido el secretario general del PPCS.