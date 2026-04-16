Política
El PSPV-PSOE acusa al PP de Castellón de ser “los únicos 'hooligans'” que rechazan la llegada de 3.700 millones más
Falomir acusa a los populares castellonenses de ser "un verso libre" tras el apoyo de su partido al nuevo modelo de financiación en la FVMP
El PSPV-PSOE de Castellón ha recordado al sercretario general del PP, Salvador Aguilella, en referencia a sus críticas al nuevo sistema de financiación autonómica, que su propio partido avaló hace solo una semana en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) este nuevo modelo que ahora critica, una "contradicción" que, según los socialistas, supone “una bofetada política” que "retrata al PP castellonense como los únicos hooligans que no quieren un modelo que aportaría 3.700 millones de euros más cada año a la Comunitat Valenciana”. “Ni saben lo que defiende su propio partido, son un verso libre”.
El secretario general socialista, Samuel Falomir, ha afirmado que, "ante la falta de argumentos", el PP de Castellón, y especialmente Aguilella, "acaba refugiándose en la caricatura y en los fantasmas de siempre del separatismo”. En este sentido, ha acusado a los populares de "tener un problema grave con la verdad” y ha advertido de que "el PP dice una cosa u otra según dónde vote, porque no tiene ni criterio ni coherencia".
“Mientras en la FVMP avalan un nuevo modelo para corregir la infrafinanciación, en los despachos de Castellón y en Madrid continúan haciendo oposición a todas las medidas que permitirían mejorar de verdad la capacidad económica de los ayuntamientos y de la Generalitat, como la condonación de 11.210 millones de euros de deuda”, ha denunciado.
"Absolutamente desacreditado"
Falomir ha remarcado que el PP de Castellón “está absolutamente desacreditado” para reclamar una nueva financiación y la condonación de la deuda "porque tiene poder político para facilitarlas y no lo ha hecho ni demostrado hasta ahora". “Ni han sido capaces de poner sobre la mesa ninguna alternativa real contra la infrafinanciación. Lo único que hacen es recurrir al manual gastado de siempre, ya sea inventarse deudas o sacar a Puigdemont, ETA o Venezuela, cuando no saben cómo justificar un no que perjudica directamente a los valencianos y las valencianas”, ha señalado.
Por último, el líder socialista ha advertido de que lo más grave del “no a todo” del PP son las consecuencias directas para la ciudadanía. “Son miles de millones de euros que se pierden y que no nos llegan para hacer realidad infraestructuras estratégicas, reforzar los servicios públicos o atender mejor a la ciudadanía. No están en condiciones de dar lecciones”, ha concluido.
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