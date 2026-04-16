El puerto de Castellón presenta en la feria internacional de cruceros de Miami "el viaje que despierta los sentidos"

La Autoridad Portuaria de Castellón ha presentado en Seatrade Global Cruises 2026 “el viaje que despierta los cinco sentidos”, una campaña para atraer nuevas escalas de cruceros al puerto de Castellón basada en los cinco sentidos.

Bajo el lema Castellón, la escala que despierta los sentidos, PortCastelló ha desembarcado esta semana en la feria internacional de cruceros, que se celebra en Miami, para reforzar su posicionamiento en el mercado de cruceros boutique y de lujo promocionándose ante operadores internacionales, navieras y profesionales del sector “no como un destino más, sino como un viaje que se vive despacio, se disfruta sin prisas y con los cinco sentidos”.

Así lo ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, que ha encabezado la expedición de la delegación castellonense a Miami, junto al director de PortCastelló, Manuel J. García, y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria.

Destino de vivencias y experiencias

Ibáñez ha destacado que “el puerto de Castellón se presenta en Seatrade Miami para dar a conocer su destino de los cinco sentidos donde la gastronomía, la cultura y el paisaje se entremezclan y donde tenemos la posibilidad de conocer no solo el puerto de Castellón, sino también la ciudad de Peñiscola, ciudad del Papa Luna, en la que también atracamos cruceros”. “Castellón es un destino cultural, es un destino paisajístico, pero sobre todo es un destino de vivencias y experiencias con los cinco sentidos”, ha afirmado el máximo responsable de PortCastelló.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha remarcado que “el puerto se posiciona como un destino único y exclusivo, con amplia capacidad para seguir creciendo en este segmento”.

En este sentido, Ibáñez ha señalado que “aún quedan muchas millas por recorrer en este mercado”, en referencia al amplio margen de crecimiento existente, y ha destacado que “la estrategia ahora, y que está dando buenos resultados, se orienta a la captación de un perfil de crucerista de alto nivel adquisitivo, que demanda propuestas basadas en la personalización, la exclusividad y la generación de experiencias diferenciales, alejadas de la masificación".

La campaña está basada en el concepto de que Castellón no se explica, se siente y, «este sentimiento que evoca nuestra tierra se plasma en una maleta que transporta al visitante a un viaje sensorial en el que se escucha, se respira, se mira, se saborea y se toca la esencia de Castellón y su provincia a través de diferentes elementos y materiales típicos mediterráneos».