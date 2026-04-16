Estas son las oficinas de Castellón en las que los inmigrantes pueden regularizar su situación
Según recoge el Real Decreto publicado en el BOE, se pondrán en marcha puntos de gestión en todo el territorio nacional
El Gobierno de España inicia este 16 de abril un proceso extraordinario de regularización masiva de inmigrantes que también tendrá impacto en la provincia de Castellón, donde puede afectar hasta a 24.000 personas. Aunque el Ejecutivo no ha detallado todavía de forma concreta todos los puntos a los que deberán dirigirse las personas interesadas para arrancar los trámites, sí ha avanzado qué tipos de oficinas se habilitarán para presentar las solicitudes. En todos los casos, será obligatorio acudir con cita previa.
Según recoge el Real Decreto publicado en el BOE, se pondrán en marcha oficinas públicas en todo el territorio nacional, incluidas oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería, dentro de un procedimiento específico, preferente y diferenciado de tramitación.
Oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social
Por un lado, se podrá acudir a determinadas oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Ambos organismos concentran sus servicios en la capital de la Plana, donde se encuentra la Dirección Provincial, ubicada en la avenida del Mar. Además, el INSS ofrece atención al ciudadano tanto en Castelló como en las oficinas de Vinaròs y Vila-real.
Oficinas de Correos
Otra de las opciones será presentar la solicitud en determinadas oficinas de Correos. El Gobierno ha señalado que habrá al menos una oficina habilitada en las capitales de provincia y en municipios de más de 50.000 habitantes, con horario de atención de 8.30 a 17.30 horas. En la provincia de Castellón, las oficinas en la capital están situadas en las calles Deán Martí, Joan Baptista Poeta, Tetuán, plaza de los Reyes de España, avenida de l’Alcora y paseo de Morella.
La red provincial se completa con oficinas en Vila-real, Vinaròs, Benicarló, Burriana, Almassora, Onda, Nules, la Vall d’Uixó, Benicàssim, l’Alcora, Segorbe y Peñíscola.
Oficinas de Extranjería
La tercera vía será a través de determinadas Oficinas de Extranjería. Aunque el aviso oficial no concreta expresamente una oficina habilitada en Castelló dentro del listado principal, la Oficina de Extranjería de la ciudad está situada en la calle Escultor Viciano número 2.
Por ahora, el Ejecutivo no ha precisado qué oficinas exactas serán finalmente las encargadas de tramitar estas solicitudes en la provincia, más allá de los tipos de dependencias que quedarán habilitadas. Lo que sí deja claro el procedimiento es que todas las gestiones deberán realizarse siempre con cita previa.
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