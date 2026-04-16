Una zona de Castellón lleva 14 meses sin vía de tren, y todo apunta a que seguirá así más meses

Las obras de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Castellón no paran de acumular retrasos. Los trabajos del corredor entre Castelló y Tarragona se retrasan un mínimo de cinco meses. En noviembre tenía que hacerse el corte total del tráfico para adecuar las vías al ancho internacional. Un proceso que se pospone hasta abril del año que viene. Quienes sufren desde hace tiempo el corte total de la vía son los usuarios de la línea Sagunt-Teruel, que pasa por varios municipios del Alto Palancia. En febrero de 2025 comenzaron las obras para adecuar la futura electrificación del trazado. Unos trabajos que debían durar nueve meses y que ya llevan 14.

El ente gestor de las instalaciones ferroviarias, Adif, indicó que, tras una primera prórroga, la reapertura se haría en el primer cuatrimestre de este año. No hay confirmación oficial de la nueva prórroga, pero el documento de afecciones de la red, publicado a finales de marzo, hace referencia a una "ampliación del corte", de modo que se encuentra "en estudio" la devolución de la vía más allá del 30 de abril. Fuentes consultadas por este periódico ya dan por hecho este extremo, y desde el sindicato CGT en el sector ferroviario mencionan que la obra "ha avanzado, pero parece que no se va a cumplir el plazo que establecieron del primer cuatrimestre de 2026 tras aplazarlo en noviembre de 2025". Incluso señalan que la reapertura sería "en septiembre", casi dos años después del inicio del corte. En enero, la Asociación Turolense de Amigos del Ferrocarril (Ataf) también mostró sus dudas ante el estado de algunos tramos.

Servicio alternativo por carretera

Desde el comienzo de esta obra, los usuarios del tren en el interior de Castellón disponen de un servicio de autobús. La actuación resulta compleja, ya que se debe aumentar el espacio de paso en los pasos a nivel y túneles, con el objetivo de que en el futuro se pueda instalar la catenaria y se sustituyan las locomotoras de gasóleo por trenes eléctricos.

Un paso que se dará en el tramo Teruel-Zaragoza, pero que no llegará al Alto Palancia hasta dentro de unos años, porque todavía no están preparados todos los elementos. El último avance fue en marzo, cuando Adif abrió un plazo de información pública para el procedimiento de expropiación de los terrenos en los que se ubicarán las subestaciones eléctricas, repartidos entre los términos municipales de Jérica, Segorbe, Torás y Viver. De forma paralela se está redactando el proyecto de electrificación, al que debe seguir la licitación de las obras, cuya duración sería de un año y medio. Si no hay nuevos retrasos, la esperada modernización de esta vía llegará a finales de esta década.