Adjudicada en subasta la macronave de Frost-trol: esto es lo que se paga por ella

El proceso de liquidación de una histórica compañía de Castellón, Frost-trol, ya ha atravesado uno de sus momentos culminantes, con la subasta de su gran nave de fabricación. Una instalación de reciente construcción -fue estrenada en 2020- con una superficie de 7.824 metros cuadrados de suelo y un aprovechamiento de 5.476,80 metros cuadrados de techo.

El inmueble, en el término municipal de Cabanes, era la propiedad más valiosa del proceso de subasta seguido en las últimas semanas. El jueves se completó la puja de los más de 60 lotes de maquinaria y mobiliario de la empresa, mientras que el viernes fue el turno de la nave, que estaba tasada en 21,8 millones de euros. En total, la subasta reunió a más de 200 participantes, que presentaron más de 800 ofertas.

La nave se adjudica por 11 millones

El vencedor de este proceso ha conseguido la nave por un precio considerablemente inferior, con una oferta de 11 millones de euros, que fue la más elevada. Los participantes tenían que hacer una propuesta mínima del 50% del valor, que era de 10.931.798 euros. Por tanto, la diferencia respecto al precio de salida ha sido escasa.

El portal especializado en este tipo de subastas, Eactivos.com, señala que ahora es el administrador concursal de Frost-trol quien tomará la decisión definitiva, dentro de la fase de liquidación de la firma iniciada hace unos meses. En el mes de mayo pasado, esta veterana industria fue a concurso de acreedores, al no poder superar el quebranto económico detectado en 2021, debido al comportamiento irregular de un comercial que no avisó de un contrato cancelado -que le suponía perder una cuantiosa comisión- y que llevó a un desequilibrio en las cuentas de unos 14 millones de euros. Un agujero que, pese a los intentos de refinanciar la deuda, acabó con esta firma puntera en la fabricación de máquinas refrigeradoras para tiendas. Un hecho que supuso el cierre de la actividad y el despido de toda la plantilla, que contaba con más de 400 trabajadores a comienzos de la presente década.

El valor de la marca Frost-trol

Una muestra de la importancia de Frost-trol es el dinero pagado en la subasta de la marca registrada. Con una valoración de 1.000 euros, la puja del jueves comenzó con apenas 100 euros, y acabó adjudicándose por 25.000. También se vendió la unidad productiva, por dos millones de euros, y material diverso entre los que había maquinaria, prensas o mobiliario de oficina.