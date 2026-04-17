Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación del ataque de tiburónNuevas tiendas SaleraApp GVA+ SalutFallece joven CastellóRepertorio Fito y FitipaldisAgenda fin de semanaCastellón Sénior
instagramlinkedin

Reivindicación del campo

AVA pide "valentía" a Bruselas para luchar contra plagas agrícolas

La UE prepara un decreto sobre compuestos fitosanitarios que podría afectar a su actual disponibilidad

Reunión de representantes de AVA con parlamentarios en Bruselas.

Reunión de representantes de AVA con parlamentarios en Bruselas. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha visitado Bruselas para interesarse por el futuro reglamento europeo en el uso de materias fitosanitarias. Representantes de esta entidad, con su presidente Cristóbal Aguado al frente, se han reunido con europarlamentarios españoles y la Representación Permanente de España ante la UE para reclamar "más valentía y menos ambigüedad".

AVA-Asaja quiere "recuperar una suficiente disponibilidad de productos fitosanitarios y mejorar la lucha contra las plagas y enfermedades". La mayoría de medidas incluidas en el paquete "van únicamente encaminadas a facilitar el uso de materias activas de biocontrol y no se aplican a los fitosanitarios convencionales de los que todavía dependen mayoritariamente los agricultores y ganaderos".

Críticas a la propuesta europea

Aunque valoran "de manera positiva, pero demasiado tenue, el cambio de discurso que denota esta propuesta inicial de la Comisión Europea tras las movilizaciones agrarias", instan a los políticos europeos "a corregir con mayor contundencia esta legislación insuficiente y a compatibilizar el uso de la mayoría de materias fitosanitarias convencionales, hoy imprescindibles, con métodos biológicos alternativos conforme vayan investigándose e incorporándose al mercado".

Noticias relacionadas y más

De paso, recuerdan que los productores de nuestro país "ya estamos padeciendo la competencia desleal de países terceros, como para sufrir también una mayor competencia de los países comunitarios donde sus gobiernos sí hacen bien los deberes al proporcionar al sector agrario más soluciones fitosanitarias".

TEMAS

  1. Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
  2. Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
  3. Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
  4. Dos nuevas marcas 'premium' preparan su apertura en el centro comercial Salera de Castellón
  5. Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
  6. Una zona de Castellón lleva 14 meses sin vía de tren, y todo apunta a que seguirá así más meses
  7. La Policía Local desmantela un asentamiento de chabolismo e insalubridad junto a El Corte Inglés de Castelló
  8. Fito y Fitipaldis en Castelló: horario, accesos, aparcamiento y todo lo que debes saber del concierto en el Recinto Ferial

AVA pide "valentía" a Bruselas para luchar contra plagas agrícolas

AVA pide "valentía" a Bruselas para luchar contra plagas agrícolas

Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton

Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton

La imagen que deja la regularización en Castellón: colas, dudas y oficinas saturadas

La guerra hunde las exportaciones de Castellón en Oriente Medio: hay caídas de más del 90%

La guerra hunde las exportaciones de Castellón en Oriente Medio: hay caídas de más del 90%

El profesor de la UJI Álex Rubio, presidente del Colegio de Publicidad de la Comunitat Valenciana

El profesor de la UJI Álex Rubio, presidente del Colegio de Publicidad de la Comunitat Valenciana

Las lluvias de los últimos meses dejan los pantanos de Castellón en cifras históricas y garantizan un verano sin restricciones

Las lluvias de los últimos meses dejan los pantanos de Castellón en cifras históricas y garantizan un verano sin restricciones

Los sindicatos del metal de Castellón anuncian movilizaciones ante la "postura agresiva" de las patronales

Los sindicatos del metal de Castellón anuncian movilizaciones ante la "postura agresiva" de las patronales

El Gobierno destina casi un millón de euros a la adquisición de equipamiento científico-técnico para dos centros de la UJI

El Gobierno destina casi un millón de euros a la adquisición de equipamiento científico-técnico para dos centros de la UJI
Tracking Pixel Contents