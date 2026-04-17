AVA pide "valentía" a Bruselas para luchar contra plagas agrícolas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha visitado Bruselas para interesarse por el futuro reglamento europeo en el uso de materias fitosanitarias. Representantes de esta entidad, con su presidente Cristóbal Aguado al frente, se han reunido con europarlamentarios españoles y la Representación Permanente de España ante la UE para reclamar "más valentía y menos ambigüedad".

AVA-Asaja quiere "recuperar una suficiente disponibilidad de productos fitosanitarios y mejorar la lucha contra las plagas y enfermedades". La mayoría de medidas incluidas en el paquete "van únicamente encaminadas a facilitar el uso de materias activas de biocontrol y no se aplican a los fitosanitarios convencionales de los que todavía dependen mayoritariamente los agricultores y ganaderos".

Críticas a la propuesta europea

Aunque valoran "de manera positiva, pero demasiado tenue, el cambio de discurso que denota esta propuesta inicial de la Comisión Europea tras las movilizaciones agrarias", instan a los políticos europeos "a corregir con mayor contundencia esta legislación insuficiente y a compatibilizar el uso de la mayoría de materias fitosanitarias convencionales, hoy imprescindibles, con métodos biológicos alternativos conforme vayan investigándose e incorporándose al mercado".

De paso, recuerdan que los productores de nuestro país "ya estamos padeciendo la competencia desleal de países terceros, como para sufrir también una mayor competencia de los países comunitarios donde sus gobiernos sí hacen bien los deberes al proporcionar al sector agrario más soluciones fitosanitarias".