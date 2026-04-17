Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton

La fábrica de calzado más antigua de España acaba de cerrar una importante operación empresarial. La compañía valldeuxense Calzados Cañós García, propietaria de la histórica marca Segarra, ha adquirido la enseña riojana Notton, una actuación que supone el rescate de una emblemática marca del sector del calzado español y cuya fábrica cerró sus puertas en septiembre del 2024.

Desde ya los modelos de trekking más icónicos de Notton (884 y 050) se fabricarán en las instalaciones que Canós García tiene en el polígono industrial Belcaire de la Vall d'Uixó. "Esta marca era nuestra competencia en el segmento del trekking. Al igual que nosotros, fabricaba el calzado mediante caucho natural vulcanizado, por lo que al adquirir la marca garantizamos la continuidad de la fabricación con esta técnica, un modelo que desde Segarra seguimos defendiendo frente a las importaciones", cuenta Ernesto Canós, gerente de la firma de la Vall.

Tras más de 40 años de trayectoria, la riojana Notton bajó la persiana hace año y medio. Sus propietarios, un grupo inversor que adquirió la compañía en 2020 ante la jubilación de los fundadores, declararon la firma en concurso de acreedores al no poder frente a las deudas y despidieron a toda la plantilla. Finalmente ningún otro inversor se interesó por la unidad productiva de Notton, con lo que la fábrica situada en la localidad riojana de Arnedo cerró sus puertas.

Botas fabricadas en Segarra, la fábrica de calzado más antigua de España. / Mediterráneo

La adquisición de la marca Notton por parte de Segarra (la firma de la Vall ha comprado también la maquinaria con la que se elabora el caucho vulcanizado) convierte a Canós García en la única empresa española en fabricar calzado de montaña con esta técnica. "Seguimos apostando por el producto artesanal y de calidad y por la fabricación local", explica el gerente de una compañía que da empleo a 40 personas.

La histórica Segarra de la Vall, que en los años noventa fue adquirida por la familia Canós García, cuenta con tres líneas de negocio: calzado laboral, trekking y botas militares y prácticamente la totalidad de su producción se queda en el mercado nacional, sobre todo, en Andalucía y Extremadura.