Operación empresarial
Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
La empresa rescata una enseña emblemática española y fabricará los modelos de trekking de Notton en el polígono Belcaire
La fábrica de calzado más antigua de España acaba de cerrar una importante operación empresarial. La compañía valldeuxense Calzados Cañós García, propietaria de la histórica marca Segarra, ha adquirido la enseña riojana Notton, una actuación que supone el rescate de una emblemática marca del sector del calzado español y cuya fábrica cerró sus puertas en septiembre del 2024.
Desde ya los modelos de trekking más icónicos de Notton (884 y 050) se fabricarán en las instalaciones que Canós García tiene en el polígono industrial Belcaire de la Vall d'Uixó. "Esta marca era nuestra competencia en el segmento del trekking. Al igual que nosotros, fabricaba el calzado mediante caucho natural vulcanizado, por lo que al adquirir la marca garantizamos la continuidad de la fabricación con esta técnica, un modelo que desde Segarra seguimos defendiendo frente a las importaciones", cuenta Ernesto Canós, gerente de la firma de la Vall.
Tras más de 40 años de trayectoria, la riojana Notton bajó la persiana hace año y medio. Sus propietarios, un grupo inversor que adquirió la compañía en 2020 ante la jubilación de los fundadores, declararon la firma en concurso de acreedores al no poder frente a las deudas y despidieron a toda la plantilla. Finalmente ningún otro inversor se interesó por la unidad productiva de Notton, con lo que la fábrica situada en la localidad riojana de Arnedo cerró sus puertas.
La adquisición de la marca Notton por parte de Segarra (la firma de la Vall ha comprado también la maquinaria con la que se elabora el caucho vulcanizado) convierte a Canós García en la única empresa española en fabricar calzado de montaña con esta técnica. "Seguimos apostando por el producto artesanal y de calidad y por la fabricación local", explica el gerente de una compañía que da empleo a 40 personas.
La histórica Segarra de la Vall, que en los años noventa fue adquirida por la familia Canós García, cuenta con tres líneas de negocio: calzado laboral, trekking y botas militares y prácticamente la totalidad de su producción se queda en el mercado nacional, sobre todo, en Andalucía y Extremadura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
- Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
- Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
- Dos nuevas marcas 'premium' preparan su apertura en el centro comercial Salera de Castellón
- Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
- Una zona de Castellón lleva 14 meses sin vía de tren, y todo apunta a que seguirá así más meses
- La Policía Local desmantela un asentamiento de chabolismo e insalubridad junto a El Corte Inglés de Castelló
- Fito y Fitipaldis en Castelló: horario, accesos, aparcamiento y todo lo que debes saber del concierto en el Recinto Ferial