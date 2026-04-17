La Diputación de Castellón refuerza la seguridad en los 'bous' con nuevas camillas de emergencia

La Diputación Provincial de Castellón refuerza la seguridad en los festejos taurinos de bous al carrer con nuevas camillas de emergencia para agilizar la atención a posibles heridos.

El diputado de Cultura de la institución provincial, Alejandro Clausell, ha mantenido una reunión con la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana y con asociaciones y peñas de la provincia para abordar nuevas medidas dirigidas a mejorar la seguridad en los actos taurinos que se celebran en Castellón.

Así, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades en 2025 y con el objetivo de mejorar la organización y seguridad en los bous al carrer, la Diputación de Castellón ha entregado a la Federación 70 camillas de emergencia para el traslado rápido y seguro de posibles heridos durante los festejos. Asimismo, se han entregado 686 nuevos brazaletes identificativos para expertos taurinos y colaboradores voluntarios.

"Con todos las garantías"

“Sabemos del arraigo que tienen los bous al carrer en toda la provincia, pero también del riesgo que implican. Por ello, desde la Diputación de Castellón reforzamos nuestro compromiso con la seguridad, para que esta tradición pueda seguir celebrándose con todas las garantías”, ha destacado Clausell.

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha mostrado el compromiso del gobierno provincial con los bous al carrer, y ha hecho hincapié en que “apostar por la seguridad es apostar por la continuidad de nuestros festejos taurinos. Queremos que vecinos, visitantes y aficionados al mundo taurino disfruten de esta tradición con la tranquilidad de contar con los medios adecuados ante cualquier emergencia”.

“Los bous al carrer forman parte de nuestra identidad, es uno de los acontecimientos festivos con mayor arraigo y carácter tradicional de nuestra tierra, y nuestra obligación es proteger a quienes participan en ellos”, ha añadido el diputado de Cultura.

3.000 señales

Cabe recordar que, en el marco de este mismo convenio, durante el año pasado ya se subvencionaron distintos elementos orientados a mejorar la seguridad en los festejos. La institución provincial entregó 1.000 brazaletes de colaborador voluntario taurino, así como 3.000 unidades de señales informativas sobre la ubicación de ambulancias y normas de seguridad.

Todas estas actuaciones responden a un mismo objetivo basado en “la mejora continua de los dispositivos de seguridad de los festejos”, ha indicado Alejandro Clausell, del mismo modo que ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades del sector para avanzar en este objetivo, destacando el papel fundamental de la Federación de Peñas Taurinas en “la coordinación y difusión de buenas prácticas entre los municipios”.

En este sentido, el diputado provincial ha aprovechado para agradecer a la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, a la Asociación de Defensa de los Bous al Carrer y a todas las asociaciones y peñas taurinas que, “con su dedicación, esfuerzo y pasión, mantienen viva esta tradición con respeto y profesionalidad”.