Moción
Compromís exige a la Diputación de Castellón recuperar el convenio con la Oficina de Vida Independiente
Fajardo reclama impulsar el asistente personal como pilar del sistema de dependencia en la provincia
El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha presentado una moción para impulsar la figura del asistente personal, con un énfasis especial en la recuperación del convenio de colaboración con la Oficina de Vida Independiente (OVI), que como denuncian fue eliminado durante la actual legislatura por el PP de Marta Barrachina.
La iniciativa plantea avanzar hacia un modelo de cuidados más justo, sostenible y centrado en las personas, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de atención. En este escenario, Compromís defiende la profesionalización del sector y el refuerzo de los servicios públicos para garantizar la autonomía personal.
La diputada de Compromís, Maria Fajardo, ha sido contundente al poner el foco en la pérdida del convenio con la OVI: “Su eliminación ha sido un paso atrás muy grave. Hablamos de una herramienta que ayudaba a formar profesionales y a orientar a personas con diversidad funcional. No tiene ningún sentido haberla suprimido”.
Divulgación, formación y acompañamiento
En este sentido, la moción sitúa como prioridad la recuperación inmediata de este acuerdo, clave para el desarrollo del modelo de vida independiente en la provincia. La OVI ha desempeñado un papel fundamental en la divulgación, la formación y el acompañamiento en materia de asistencia personal, y su desaparición ha dejado un vacío importante.
“Recuperar el convenio con la OVI no es solo una cuestión administrativa, es una decisión política que afecta directamente a la vida de muchas personas. Estamos hablando de derechos, de autonomía y de dignidad”, ha remarcado Fajardo.
Además, la moción también reclama a las diferentes administraciones que refuercen la implantación de la figura del asistente personal, una prestación aún minoritaria a pesar de su potencial para garantizar la vida independiente. En concreto, se pide al Gobierno de España que impulse la formación y cualificación de profesionales, y a la Generalitat Valenciana que desarrolle un plan específico para promover esta figura.
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