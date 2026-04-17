Los cruceros de National Geographic llegarán a Castellón: el puerto cierra cuatro escalas

Los cruceros de National Geographic llegarán a la provincia de Castellón al cerrar el puerto cuatro escalas para el próximo año en la feria internacional Seatrade Global Cruise, que se celebra esta semana en Miami.

Será el buque National Geographic Orion, operado por la compañía Lindblad Expeditions, el que llegue a la provincia los días 6 de abril, 26 de junio, 8 de agosto y 4 de octubre del 2027, recalando en el puerto de Castellón. Los pasajeros realizarán además una visita a les Illes Columbretes, en el marco de la apuesta por el posicionamiento del puerto como destino vinculado a experiencias naturales y sostenibles.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha hecho un balance muy positivo de la participación de PortCastelló en la feria de Miami, a la que ha asistido junto al director del puerto de Castellón, Manuel J. García, y a la gerente de la Fundación, Susana Soria, destacando que “estas nuevas escalas son fruto del trabajo de posicionamiento internacional realizado en foros como Seatrade Cruise Global, donde hemos trasladado el potencial de Castellón como destino singular en el Mediterráneo”.

Representantes de PortCastelló en una reunión en la feria de Miami. / MEDITERRÁNEO

¿Cómo es la embarcación?

El National Geographic Orion es un buque de expedición, orientado a un turismo de alta calidad y muy enfocado a la experiencia en destino, tiene una eslora de 103 metros y una capacidad para 106 pasajeros y 75 tripulantes.

Combina la capacidad de navegar por aguas remotas con comodidades de alto nivel, pues sus cabinas son exteriores, está equipado con una flota de zodiacs y equipos de buceo, además de una sala de observación panorámica, biblioteca, gimnasio, sauna, spa o jacuzzi en la cubierta.

Apuesta por escalas selectivas

Más allá, Ibáñez ha asegurado que “la confirmación de estas escalas del buque National Geographic Orion refuerza nuestra apuesta por un modelo de cruceros más sostenible, vinculado al conocimiento del entorno y al respeto por nuestros espacios naturales”. “Nuestro objetivo es seguir atrayendo navieras que apuesten por escalas selectivas, con pasajeros que valoren la oferta cultural, gastronómica y natural de nuestro entorno”, ha puntualizado.

En este sentido, el máximo responsable de PortCastelló ha señalado que “la inclusión de las Islas Columbretes en el itinerario aporta un valor diferencial al destino Castellón, alineado con un visitante que busca experiencias auténticas y de calidad”.

“Desde PortCastelló trabajamos para consolidarnos en el segmento de cruceros experienciales, priorizando un crecimiento equilibrado que genere impacto económico sin renunciar a la sostenibilidad”, ha aseverado Ibáñez.