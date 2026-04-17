La Diputación intensifica la protección del patrimonio forestal de Castellón con las brigadas rurales de actuación forestal

La Diputación de Castellón intensifica la protección del patrimonio forestal de la provincia con las brigadas rurales de actuación forestal (BRAF).

Las cuatro unidades de estas brigadas, impulsadas en 2024 desde la institución provincial y localizadas en Caudiel, Zucaina, Vall d’Alba y Xert, dan cobertura a todo el territorio en cuanto a la realización de trabajos de silvicultura preventiva y como apoyo al dispositivo de bomberos en la consolidación y repaso de perímetro en los incendios forestales.

"Claves en la lucha contra incendios"

El diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente, ha visitado los trabajos que se han realizado esta semana y ha destacado la importancia de estas unidades. “Desde la Diputación de Castellón sumamos recursos para reforzar la protección del patrimonio forestal de la segunda provincia más montañosa de España”, ha expresado David Vicente, quien ha hecho hincapié en la importante labor de las BRAF en materia de prevención y apoyo en los trabajos de repaso y consolidación del perímetro, “claves en la lucha contra los incendios”.

Un efectivo de las BRAF, durante su labor. / MEDITERRÁNEO

Cada una de las cuatro brigadas rurales de actuación forestal cuenta con un capataz y con cuatro peones especialistas. Todas ellas disponen de una estructura perfectamente organizada para hacer frente a las actuaciones encargadas de prevención y apoyo a los medios en extinción.

En cuanto a la relación de las funciones a realizar, estas brigadas tienen como objetivo desarrollar trabajos de prevención de incendios forestales, entre los que se incluyen especialmente la silvicultura y la vigilancia preventiva. De igual forma, se encargan de reforzar la limpieza y acondicionamiento de las zonas interfaz urbano forestal. Y entre sus funciones también cabe destacar su intervención como servicio complementario en otras emergencias, con especial mención a la extinción de incendios forestales. En este punto, la unidad de brigadas rurales de actuaciones forestales actúan en caso de emergencias para repaso del perímetro y remate del incendio.