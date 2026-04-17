Las dudas por el certificado de vulnerabilidad desbordan a los colectivos de inmigrantes en Castellón

Las dudas y las preguntas se acumulan entre los colectivos de inmigrantes de la provincia de Castellón. Dentro de la modificación del reglamento de Extranjería para regularizar la situación de muchos extranjeros que viven en España, impulsada por el Gobierno central y que prevé recibir unas 750.000 solicitudes en todo el territorio nacional, la inclusión del requisito del certificado de vulnerabilidad para acogerse a esta vía extraordinaria ha generado que muchos colectivos de extranjeros hayan expresado su preocupación sobre cómo pedir este documento y qué es necesario para ser acreedor del mismo.

Desde la Asociación Villa Colombia, que reúne a inmigrantes del país caribeño, su presidente, Jhon Castro, ha señalado que «se esperan unas 40.000 peticiones de este documento en la provincia». Este certificado se tendrá que pedir en los servicios sociales de la localidad en la que se esté empadronado o en entidades que estén inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX), que en su mayoría son ONG o asociaciones de voluntariado.

Sin embargo, Castro ha apuntado que «ahora mismo, en Castelló, todavía no se puede realizar este trámite en Cruz Roja o Cáritas, aunque estamos trabajando para que así sea».

Manolo Nebot

Sería a través de este tipo de organizaciones donde muchos inmigrantes, que estén empadronados, podrían solicitar este documento. Una vez presentada la petición, se valorará expediente por expediente cada uno de los casos y se podría pedir la acreditación con distintos documentos de esta situación de vulnerabilidad.

De cara a resolver este tipo de cuestiones, la asociación ha desarrollado este jueves una charla en la que el presidente de la sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Castellón, David Barrachina, ha señalado algunas de las dificultades que se presentan ante este proceso de regularización, sobre todo en la solicitud de este tipo de certificado.

«En un principio, esto no era uno de los requisitos, pero ahora, para poder pedirlo, personas sin documentación legal pueden regularizar su situación mediante este requisito si no pueden demostrar que han trabajado en España o no pertenecen a una unidad familiar en la que tengan a su cargo hijos menores de 18 años, discapacitados o a mayores dependientes», ha explicado Barrachina.

Además, ha incidido en que «se ha producido un problema grave, ya que no se sabe qué va a pasar, porque todavía no hay un protocolo para poder solicitarlo».

Por ejemplo, en Castelló se ha informado de que será la Oficina de Atención a Personas Migradas Pangea (la antigua Amics) la que, a partir del lunes, permitirá pedir, a las personas empadronadas en la ciudad, este documento. Sin embargo, todavía no se ha aclarado cómo se podrá realizar en otras poblaciones de la provincia.

Antecedentes penales

Barrachina también se ha referido a la necesidad de presentar la acreditación de no tener antecedentes penales en el país de origen, ni en el tiempo que se haya residido en España. El abogado ha recordado que «estos se pueden solicitar de manera oficial a los consulados o a los gobiernos de cada país. Pero, aunque no se recibiera, se puede presentar el documento en el que se ha solicitado. El Gobierno de España, a través de la vía diplomática, lo solicitaría para completar la documentación. Se paralizará durante tres meses el expediente en este caso y, si no se reciben, la persona que ha iniciado el proceso debería entregarlo en un plazo de quince días».

La asociación Villa Colombia de Castelló h ofrecido una charla para resolver dudas sobre el proceso de regularización. / Manolo Nebot

Este proceso se puede realizar hasta el 30 de junio y ya se puede llevar a cabo de manera telemática. Aparte, la atención presencial se abrirá el próximo lunes, aunque siempre con cita previa. Barrachina ha señalado que «hay tiempo, pero urge empezarlo sobre todo porque habrá una avalancha de solicitudes, lo que puede perjudicar o complicar que se lleven adelante este tipo de tramitaciones».

Por su parte, desde Villa Colombia, se pide que «estos trámites se realicen a través de un abogado para evitar estafas y otro tipo de problemas, además de para solventar cualquier tipo de duda o preocupación que tengan los solicitantes».

Saturación de los servicios públicos

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional para rechazar de forma expresa el proceso de regularización masiva iniciado por el Gobierno de España, al que acusan de generar un grave efecto llamada y de trasladar a los ayuntamientos una presión añadida que compromete la sostenibilidad de los servicios públicos.

El portavoz adjunto de Vox ha advertido de que los efectos de estas decisiones «no son teóricos, sino reales y ya visibles», apuntando a una creciente saturación de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales, que se ven sometidos a una presión cada vez mayor sin que los recursos aumenten al mismo ritmo.

Asimismo, ha subrayado la situación específica de Castelló, donde «aproximadamente una cuarta parte de la población es extranjera», lo que, según ha indicado, exige una planificación rigurosa y una política migratoria ordenada, basada en la capacidad de integración real y no en decisiones «improvisadas o ideológicas» que pueden comprometer la cohesión social y favorecer la segregación en determinados barrios.