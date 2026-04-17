La imagen que deja la regularización en Castellón: colas, dudas y oficinas saturadas

Desde la noche de este jueves ya se podía observar lo que era esperable. Las colas en los edificios públicos de Castellón donde debe expedirse la documentación necesaria para acogerse al proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno han sido la tónica en la provincia de Castellón durante la jornada.

Así, los ayuntamientos y los consulados han recibido esta acumulación de personas inmigrantes con el objetivo de recabar los papeles necesarios para acreditar su estancia en España y conseguir normalizar su situación. Donde más se ha evidenciado esta situación ha sido en la ciudad de Castelló.

El Ayuntamiento de Castelló acumulaba colas desde primera hora de la mañana de este viernes. / Manolo Nebot

En el Ayuntamiento de Castelló, en la noche del jueves, se producían aglomeraciones para conseguir turno y solicitar documentos como el certificado de empadronamiento o resolver dudas, en Servicios Sociales, sobre el certificado de vulnerabilidad.

Consulado móvil de Colombia

También ha habido largos turnos de espera en la sede del Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad, en la ronda Mijares, que durante este viernes ha acogido una oficina del consulado móvil de Colombia. Este colectivo es uno de los más numerosos en la provincia, ya que hay más de 32.000 personas de nacionalidad colombiana censadas en Castellón.

Desde el consistorio castellonense, el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha lamentado “las formas” con las que se ha puesto en marcha esta medida por parte del Gobierno “sin apenas tiempo de reacción para los ayuntamientos”, explica.

Castelló centraliza en un espacio los trámites para la documentación Para intentar reducir el colapso y las coles, el Ayuntamiento de Castellón, mediante su concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad, habilitará a partir de este la concejalia de Interculturalidad, ubicada en la Ronda Mijares número 14, como punto único de atención para la tramitación de los documentos vinculados al nuevo proceso de regularización de personas inmigrantes. La oficina concentrará la expedición del certificado de empadronamiento y la tramitación del informe de vulnerabilidad, que sustituye al anterior informe de arraigo. El horario de atención será de 9.00 a 14.00 horas, sin necesidad, de momento, de solicitar cita previa. El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha explicado que el Ayuntamiento ha adoptado esta medida “para evitar el colapso que podría interferir en la tramitación ordinaria de los usuarios de las tenencias de alcaldía y de los equipos sociales de base”. Según ha señalado, la decisión permite centralizar la atención en un único espacio, ordenar el procedimiento y reducir el impacto sobre el resto de recursos municipales. Las oficinas contarán con cuatro tótems para agilizar la expedición de certificados de empadronamiento, un trámite que podrá realizarse de manera automática y con apoyo de personal municipal. Además, el consistorio ha reorganizado los recursos de la concejalía para atender los informes de vulnerabilidad contando con el apoyo de asesores jurídicos. Sales ha explicado que el objetivo del gobierno municipal es “facilitar la tramitación a las personas afectadas y, al mismo tiempo, garantizar que los servicios sociales municipales de base puedan seguir funcionando con normalidad”. El edil ha añadido que el consistorio prevé que, una vez solicitado, el informe de vulnerabilidad pueda estar disponible en un plazo aproximado de 15 días.

“Esta situación de colas que estamos viendo es debido a la falta de previsión y de planificación del Gobierno de Pedro Sánchez, que publica el Real Decreto abriendo automáticamente el plazo sin que las administraciones sepamos todavía con claridad cuáles son los trámites o los formularios que deben utilizarse y generando preocupación e incertidumbre entre los propios solicitantes”, ha criticado Sales.

El Ayuntamiento de Castelló se suma a las voces críticas con la gestión logística de este proceso extraordinario de regularización. Desde el Colegio de Abogados de Castellón, el responsable de Extranjería, David Barrachina, avisó de que la petición de un informe de vulnerabilidad social podía convertirse “en un auténtico cuello de botella si se exige que sea emitido exclusivamente por los Servicios Sociales municipales”. La previsión es que se soliciten hasta 40.000 certificados en la provincia durante este proceso que se prolongará hasta el 30 de junio.

24.000 personas

La previsión es que unas 24.000 personas en situación irregular ahora mismo se beneficien de este proceso extraordinario. Aparte de las administraciones públicas, también podrían tramitar la documentación necesaria entidades que están inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX), que suelen ser ONG o asociaciones de voluntariado. De todas formas, organizaciones como Cruz Roja o Cáritas todavía no cuentan con la acreditación para emitir certificados de vulnerabilidad.

La antigua oficina de Amics en Castelló también ha vivido aglomeraciones al estar ubicado este viernes el consulado móvil de Colombia. / Manolo Nebot

El próximo lunes se podrían reproducir estas colas en los edificios públicos, ya que empezará la atención presencial con cita previa, que se puede solicitar desde este jueves, en Oficinas de Extranjería, oficinas de Correos y sedes de la Seguridad Social en capitales de provincia o en ciudades de más de 50.000 habitantes, entre ellas Castelló.

Cabe recordar que esta regularización permitirá que se acojan las personas que acrediten que residen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que han permanecido en territorio nacional durante al menos cinco meses de forma continuada.