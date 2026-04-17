Las lluvias de los últimos meses dejan los pantanos de Castellón en cifras históricas y garantizan un verano sin restricciones

La campaña de riego está a punto de comenzar y este año lo hará sin sobresaltos, al menos desde el punto de vista hídrico. Las intensas lluvias de los últimos meses han llenado los embalses de la provincia hasta cifras pocas veces vistas lo que garantiza un verano sin restricciones de agua. "Los tres sistemas de la Demarcación en Castellón se encuentran en un estado óptimo para afrontar la campaña de riego con todas las garantías", aseguran desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En estos momentos, y en el conjunto de la Demarcación del Júcar, el volumen de agua almacenado se sitúa en torno al 69%, con 1.943 hm³, lo que supone el segundo mejor registro de la serie histórica de los últimos 35 años y garantiza el suministro para todas las personas usuarias. "Estos datos confirman la mejoría de las reservas en los embalses que, por estas fechas, solo habían registrado un volumen superior en el año hidrológico 2010-2011, cuando se alcanzaron los 1.987 hm³" , explican.

En Castellón, los sistemas del Millars, Palancia y Sènia se encuentran al 68,20%, con embalses como el de Sitjar, Regajo o Ulldecona por encima del 83%. Se trata de pantanos que se sitúan prácticamente al 100% de su volumen máximo estacional, es decir, el nivel máximo permitido en cada época del año según las normas de explotación, que establecen límites de llenado para garantizar la seguridad de las infraestructuras y una adecuada gestión de los recursos con regulación de los caudales de avenida El pantano de Arenós, el de mayor capacidad de la provincia, acumula esta semana 63,48 hm³ de agua, por lo que está al 57,24% de su capacidad. El de María Cristina se sitúa en el 69%, con 12,70 hm³.

El principal factor que explica esta situación es el buen comportamiento de las precipitaciones registradas en la Comunitat Valenciana desde el inicio del año hidrológico que, con 351 mm acumulados, se sitúan muy por encima de la media histórica de 246,9 mm. "El año hidrológico está siendo más húmedo de lo normal, lo que está influyendo de manera directa en la evolución favorable de las reservas hídricas", explica Manuel Torán, director técnico de la CHJ. "Hemos almacenado agua en los embalses, los ríos han registrado mayores aportaciones, los acuíferos se han recargado y, además, las personas usuarias de riego han visto reducidas las necesidades de riego de sus cultivos gracias a la mayor humedad del suelo", añade.

Ahorro pese a la situación favorable

Pese a que a la situación es "óptima", la Confederación apela a la prudencia. La próxima semana se celebrarán en València las distintas comisiones de desembalse y Torán lanza un mensaje de cautela, incidiendo en la importancia de hacer un uso responsable del agua por parte de todas las personas usuarias, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. “El ahorro debe ser nuestra seña de identidad. Es cierto que este año la situación es favorable, pero seguimos dependiendo de la climatología. El próximo año hidrológico podría ser seco y eso se traduciría en dificultades en algunos sistemas, por lo que debemos gestionar los recursos con responsabilidad y con una visión de futuro”, señala.