Dos nuevas marcas 'premium' preparan su apertura en el centro comercial Salera de Castellón

Dos nuevas marcas premium preparan su desembarco en el centro comercial Salera de Castellón. El recinto sumará próximamente dos tiendas, centradas en la moda y la tecnología, que se añadirán a las próximas aperturas ya confirmadas.

El traslado a sus nuevos locales con tal de ganar espacio y aplicar sus últimos modelos de tienda de Bershka y Stradivarius, ambas marcas del grupo Inditex, continúa generando movimientos en el centro comercial de la capital de la Plana. Llegan después de que se anunciara desde el recinto que Cortefiel se instalará en el antiguo emplazamiento de Bershka, cuya futura apertura, aún sin plazos, ya se da a conocer a los clientes que pasan junto al local.

El local de Cortefiel ya anuncia la próxima apertura. / TONI LOSAS

Según información procedente de los fondos de inversión propietarios de Salera, Lighthouse Properties y Resilient Reit, se han firmado acuerdos de arrendamiento, después de quedar vacante el espacio de Stradivarius, con la firma Scalpers, dedicada a la venta de moda, y también con Rossellimac, Apple Premium Reseller, con una oferta centrada en la tecnología de la empresa de la manzana mordida y servicios relacionados con la misma. Se da la circunstancia de que ambas firmas ya cuentan con un local en el centro de la capital de la Plana.

Otra cadena estadounidense

Entre los proyectos activos en el centro comercial castellonense, figuran los trabajos junto al hipermercado Alcampo para la nueva tienda de TK Maxx, un formato de descuento y de origen estadounidense. Su apertura, cuya fecha prefieren no concretar aún desde la cadena, se enmarca en el desembarco de la tienda en España, pues por ahora solo cuenta con un establecimiento en funcionamiento en Barcelona.

Emplezamiento del nuevo local de TK Maxx. / TONI LOSAS

También Lefties, firma de moda accesible del grupo Inditex, ultima sus trabajos para actualizar su tienda de Salera tras el cierre temporal de uno de los locales más grandes de Salera, con la fecha de reapertura fijada el próximo 23 de abril.

El centro comercial castellonense mantiene así intacto su atractivo entre los principales operadores, como evidencia según el balance de las mismas fuentes que cerró el 2025 con apenas un 0,2% de las superficie comercial vacante.