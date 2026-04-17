El profesor de la UJI Álex Rubio, presidente del Colegio de Publicidad de la Comunitat Valenciana

El Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana ha aprobado, en Junta General, la nueva Junta de Gobierno, en la que Álex Rubio asume la presidencia, sucediendo a Víctor Roca tras una etapa marcada por la consolidación y el crecimiento de la institución.

Víctor Roca, presidente saliente, ha liderado durante su mandato una etapa clave de transformación y fortalecimiento de la institución. Bajo la presidencia del Cofundador de la agencia Sensei, el Colegio ha mejorado de forma significativa sus resultados económicos, ha incrementado su base de colegiados y ha reforzado sus vínculos con patrocinadores e instituciones públicas, sentando las bases de una estructura más sólida y sostenible.

Por su parte, Álex Rubio, director de la agencia Twelfhundred, asume el liderazgo de la nueva etapa después de haber formado ya parte de la anterior Junta de Gobierno, desde donde ha participado activamente en el impulso de iniciativas del Colegio. Con una trayectoria profesional de más de 20 años, compagina su actividad empresarial como planificador estratégico con la docencia universitaria en la Universitat Jaume I de Castellón, la divulgación en instituciones educativas como la Escuela de Negocios de Cámara Valencia y la investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación.

Álex Rubio y Víctor Roca tras la celebración de la Junta General del Colegio de Publicidad. / Mediterráneo

Los cambios de la nueva Junta de gobierno se completan con Guillermo Sanahuja como vicepresidente de Publicidad. Víctor Roca continuará vinculado al Colegio como tesorero, mientras Chari García, la anterior vicepresidenta de Publicidad, asumirá el cargo de vocal primera. El resto de miembros se mantienen en sus funciones actuales, con las incorporaciones como vocales de Almudena Sanz y Pablo Vizcaíno.

El relevo se produce en clave continuista, con el objetivo de consolidar el crecimiento alcanzado y avanzar hacia una nueva etapa centrada en reforzar el papel del Colegio como entidad de referencia del sector en la Comunitat Valenciana.

En el plano económico, el Colegio cerró 2025 con un incremento del 70% en su facturación respecto al año anterior, consolidando una tendencia positiva en su gestión financiera.

Iniciativas consolidadas

En el ámbito académico y profesional, durante la primera mitad de 2026, año en el que el Colegio celebra su 25 aniversario, la institución ha intensificado su actividad con iniciativas orientadas a fortalecer la conexión entre universidad y sector profesional, proyectar el talento emergente y abordar los principales retos de la disciplina. Entre ellas, destaca una nueva edición de Salta Fest, el festival interuniversitario de publicidad del Colegio, celebrado este año en la Universidad de Alicante. La edición de 2026 ha puesto el foco en los límites éticos del uso de la inteligencia artificial en la práctica publicitaria, reuniendo a estudiantes de las principales universidades de la Comunitat Valenciana junto a un jurado formado por profesionales de referencia, consolidándose como una plataforma clave para la detección y proyección de talento joven.

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Asimismo, se ha celebrado una nueva edición de DONES 2026, encuentro centrado en la igualdad de género en la industria de la comunicación. Bajo el lema “Conciliar para no desaparecer”, la jornada ha reunido a profesionales, académicos y estudiantes en torno al análisis del relevo generacional, la brecha