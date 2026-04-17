Política
El PSPV-PSOE de Castellón propone blindar las tiendas multiservicio del interior contra la despoblación
Jiménez considera insuficiente la actual línea de subvenciones y reclama una inversión estable para reforzarlas apostando por la digitalización y la accesibilidad para ganar competitividad
El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón defenderá en el pleno del martes una propuesta para blindar los establecimientos multiservicio municipales rurales reforzando y ampliando las ayudas al equipamiento, “porque entendemos que son un recurso vital para los pueblos en riesgo de despoblación que carecen de servicios”.
La diputada socialista María Jiménez ha advertido que la dotación actual, con una cuantía máxima de 5.000 euros por municipio, “no cubre ni de lejos el coste real de las actuaciones que necesitan los ayuntamientos”.
Jiménez ha defendido que es necesario ir más allá del simple mantenimiento y apostar también por la modernización de estos espacios para que puedan ser más útiles, competitivos y adaptados a las necesidades actuales. Tal y como ha explicado, con las limitaciones económicas de la actual línea de subvenciones, muchos municipios se ven obligados a renunciar a mejoras o a ejecutar proyectos a largo plazo, con un impacto muy reducido sobre la calidad del servicio. “Tenemos que pasar de la subvención de supervivencia a una inversión estratégica que apueste por la digitalización, la accesibilidad y la modernización de los multiservicios”, ha señalado.
Más fondos y nueva línea
En este sentido, la moción socialista que se debatirá este martes en el pleno ordinario de abril plantea incrementar tanto la dotación global de la convocatoria como el importe máximo por municipio, así como crear una nueva línea específica para establecimientos de nueva apertura y reforzar los criterios que impulsen la modernización, la digitalización, la eficiencia energética y la accesibilidad de los multiservicios.
Para el PSPV-PSOE, estos establecimientos cumplen una función clave para sostener la vida cotidiana en los municipios más pequeños y para combatir la despoblación. Por ello, Jiménez ha reclamado “una política de hechos que supere la de las buenas palabras”. “Nuestros municipios merecen servicios dignos y oportunidades reales para tener futuro, y eso exige más compromiso, más recursos y una mirada más ambiciosa por parte de la Diputación”, ha concluido.
- Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
- Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
- Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
- Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
- Dos nuevas marcas 'premium' preparan su apertura en el centro comercial Salera de Castellón
- Una zona de Castellón lleva 14 meses sin vía de tren, y todo apunta a que seguirá así más meses
- La Policía Local desmantela un asentamiento de chabolismo e insalubridad junto a El Corte Inglés de Castelló
- Fito y Fitipaldis en Castelló: horario, accesos, aparcamiento y todo lo que debes saber del concierto en el Recinto Ferial