Punto y final al confinamiento de aves: el Ministerio levanta las restricciones en 15 municipios de Castellón

Las aves de corral de Castellón serán, por fin, liberadas. Cinco meses después de que el Ministerio de Agricultura ordenara el confinamiento de todas las gallinas, pavos y patos de corral criados en 15 municipios de la provincia ante el avance de la gripe aviar en España, el Gobierno ha dado por finalizadas las restricciones. La evolución favorable de la enfermedad, unido a la subida de las temperaturas (que hacen que el virus no circule con tanta velocidad), permiten levantar el confinamiento. El sector ganadero celebra el punto y final de las prohibiciones, pero insta a no confiarse. "Tenemos que continuar extremando las medidas de bioseguridad", asegura Francis Ferreres, responsable técnico de ganadería de la Unió Llauradora i Ramadera.

Aunque el pasado 1 de abril el departamento que dirige Luis Planas había decretado el levantamiento parcial del confinamiento de aves de corral, este jueves el proceso se ha completado. De esta manera, se acaban las restricciones que todavía existían en 15 municipios de Castellón: cuatro incluidos en las Zonas de Especial Vigilancia (Albocàsser, Canet lo Roig, Traiguera, Vall d’Alba) y otros 11 que estaban en las Zonas de Especial Riesgo ( Alcalà de Xivert, Almenara, Benlloch, Cabanes, Xilxes, les Coves de Vinromà, la Llosa, Moncofa, Orpesa, la Vall d’Uixó y Vilanova d’Alcolea).

El Ministerio ha destacado en un comunicado "la eficacia" de la adopción de estas medidas pues, desde su entrada en vigor a mediados del pasado mes de noviembre, tan solo se han visto afectadas por la gripe aviar en España dos granjas de gallinas en Lleida (en diciembre de 2025 y enero de 2026), "a pesar del alto riesgo" por "el elevado número de casos detectados en aves silvestres".

Nuevo caso de Newcastle en la Comunitat

Aunque el fin del confinamiento supone un alivio, y no pequeño, para los productores de aves, en el sector defienden la necesidad de no bajar la guardia. "Tenemos que continuar intentando hacer nuestro trabajo el mejor posible y corrigiendo si tenemos algún factor que pueda dejar entrar al virus", insiste Ferreres que recuerda que en la Comunitat Valenciana han aparecido en las últimas semanas un nuevo caso de Newcastle, una infección altamente contagiosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae y que puede afectar a todas las aves. "Por el bien del sector tenemos que continuar aplicando medidas de forma escrupulosa y estricta", sentencia.

Desde el 1 de julio de 2025 se han contabilizado en España 16 focos de influenza aviar en granjas de producción; el último, el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. Ya el pasado 10 de febrero, superado el preceptivo periodo de cuarentena, España fue declarada país libre de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), si bien se mantenían las medidas de prevención como el confinamiento de todas las aves de corral por la situación de alto riesgo a causa de los movimientos de aves migratorias desde zonas de Europa con alta incidencia de la enfermedad.

Agricultura recuerda que este virus no puede ser transmitido al ser humano a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. Aun así, recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.