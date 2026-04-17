Sanitat rectifica y facilita el acceso a la nueva app GVA+ Salut: vuelve el pin de cuatro cifras

Apareció hace unos años, y poco a poco se fue haciendo presente en más móviles de ciudadanos. La aplicación GVA Salut facilita trámites como pedir hora al médico o consultar la expedición de tratamientos de medicamentos. Hace unas pocas semanas, la Conselleria de Sanitat procedió a la principal renovación de su historia. El cambio más visible fue la adopción del color azul, en línea con el cambio seguido en la imagen corporativa de la Generalitat Valenciana. Pero sus nuevas funcionalidades estuvieron lejos de satisfacer a los usuarios. Hasta ahora.

La avalancha de críticas en redes sociales y los comentarios recibidos en farmacias y ventanillas de centros de salud ha tenido efecto, y la Conselleria ha hecho un nuevo retoque de la aplicación. Se han atendido las quejas y se ha simplificado su uso.

Vuelve el acceso con pin

La principal novedad es la recuperación del pin de cuatro dígitos para acceder a la herramienta, tal y como se podía hacer en el pasado. La renovación de comienzos de abril solo permitía entrar mediante huella dactilar o reconocimiento facial. La única alternativa era pedir un código por SMS que dificultaba el acceso. Desde esta semana, ya vuelve la opción del pin en la pantalla de acceso.

Además, para alivio de los empleados de los ambulatorios, se ha habilitado un manual de uso para que los propios ciudadanos puedan conocer mejor el funcionamiento y las opciones disponibles. Un apartado que se echaba de menos, teniendo en cuenta el gran cambio de la noche a la mañana.

Más facilidades para el SIP virtual

La otra gran innovación tiene que ver con la nueva funcionalidad de la tarjeta SIP Virtual. Para llegar a ella se tenía que cumplir con un elevado nivel de verificación, de modo que se tenía que disponer de un certificado digital instalado en el móvil. Algo que solo tiene un porcentaje muy reducido de personas, y que requiere de unos conocimientos tecnológicos algo avanzados. Desde ahora, el SIP Virtual se puede obtener de manera mucho más ágil.

En cambio, hay otras funcionalidades limitadas, como el poder disponer del perfil de menores de edad -aunque sean los hijos del usuario- apelando a la necesidad de preservar datos personales de la población infantil.

Alta implantación entre los usuarios

El secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, detalló en una nota de prensa de la Generalitat que la renovada aplicación ya ha sido actualizada por 1,2 millones de personas, lo que supone más del 70% de usuarios activos. "Este nivel de adopción refleja la implantación progresiva de la nueva app entre la ciudadanía y su uso a gran escala en el sistema sanitario público, con un funcionamiento estable en tan solo veinte días desde su puesta en funcionamiento".

En la comunicación se indicó el regreso del pin de cuatro dígitos y la creación de la guía de acceso, que disipará muchas dudas y reducirá el rechazo que había provocado el cambio. No obstante, los técnicos de la Conselleria recomiendan el uso de la huella digital o reconocimiento facial, "ya que ofrecen un mayor nivel de seguridad y permiten el acceso a funcionalidades digitales más avanzadas, en línea con la evolución de la aplicación", subrayó Valdivieso.

Evolución de la aplicación sanitaria

El secretario autonómico concluyó que "estamos ante un despliegue de funcionalidades masivo y estable que nos permite seguir evolucionando la aplicación, facilitando el acceso a los servicios del día a día y avanzando progresivamente hacia mecanismos de acceso cada vez más seguros para servicios que la normativa requiere un nivel mayor de seguridad".