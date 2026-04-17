Asamblea
Los sindicatos del metal de Castellón anuncian movilizaciones ante la "postura agresiva" de las patronales
Afirman que las protestas "irán aumentando en intensidad de forma progresiva"
Las negociaciones del nuevo convenio del metal de Castellón están lejos de llegar a un acuerdo. Los representantes sindicales de CCOO y UGT han celebrado una asamblea conjunta, en la que han acordado celebrar movilizaciones "si no se abandonan las propuestas de recortes" por parte de las patronales.
Una de las cuestiones que más enfrentan a las dos partes tiene que ver con el planteamiento empresarial de incrementar los sueldos en un 2,3% este año. "Por ahora, el IPC ya está sobre el 3,4%", apuntan desde los sindicatos, que rechazan la "pérdida de poder adquisitivo en un contexto de alta inflación", por lo que la oferta salarial "supone, de facto, un empobrecimiento de las plantillas".
Choque por los salarios y los recortes
En el encuentro conjunto de UGT y CCOO se mencionó que el planteamiento de las patronales "es inaceptable", al "pretender aumentar la jornada laboral y eliminar conquistas históricas", además de establecer una "flexibilidad abusiva" de los turnos de trabajo, lo que dificulta la conciliación.
En cambio, los representantes de los trabajadores defendieron "incrementos salariales reales, cláusulas de revisión de sueldos obligatorias", que eviten la pérdida de poder adquisitivo y la introducción de "nuevos derechos", que den respuesta a las necesidades de las personas trabajadoras del siglo XXI.
La presión dependerá de la patronal
Por el momento, no hay fecha de las primeras medidas de presión, a la espera de ver el resultado de la próxima reunión del convenio, que tendrá lugar el 24 de abril. Según los sindicatos, "la paz social en el metal de Castellón depende ahora exclusivamente de la voluntad de la patronal para rectificar. La asamblea ha decidido, de forma unánime, que si no se abandonan las propuestas de recortes, las movilizaciones irán aumentando en intensidad de forma progresiva", y acusan a la otra parte de "pretender el saqueo de los derechos de quienes cada día hacen que avance el sector. Si la patronal no se mueve, el sector se detendrá".
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