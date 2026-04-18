La Diputación de Castellón impulsa la mejora de la señal de la televisión en municipios de menos de 5.000 habitantes

La Diputación de Castellón contribuye a la mejora de la señal de televisión en los municipios de menos de 5.000 habitantes con la puesta en marcha de una línea de ayudas dotada con 60.000 euros.

Las subvenciones están destinadas a ayuntamientos de la provincia, que sean propietarios de esta infraestructura, para suministrar equipamiento inventariable necesario para dotar a los municipios más pequeños de repetidores de televisión.

Fijar población

«Nuestro objetivo es apoyar a los ayuntamientos más pequeños para que puedan ofrecer a sus vecinos y vecinas servicios de calidad, contribuyendo así a fijar población en el interior de Castellón y mejorar su día a día», destaca la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien incide en que «si queremos que más gente viva en los pueblos, debemos garantizar servicios básicos y oportunidades que aseguren calidad de vida en todos los rincones de nuestra tierra».

En este sentido, la dirigente provincial subraya que «la mejora de las telecomunicaciones está dentro de nuestra estrategia para combatir la despoblación». «Desde el gobierno provincial trabajamos para garantizar un interior conectado y esta línea económica garantiza servicio y confort a los vecinos que deciden vivir en el mundo rural», añade Barrachina.

Tal y como indica el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, serán subvencionables todas las actuaciones dirigidas a mejorar la recepción de la señal de televisión, solventar los problemas de pérdida de la señal, incrementar el número de canales de televisión que se puedan visualizar, así como la extensión o el incremento del nivel de captación de la señal de televisión en aquellos núcleos de población donde no exista cobertura previa.

Más cobertura

«Con estas actuaciones reforzamos la cobertura televisiva en todo el territorio provincial», hapunta el diputado, a la vez que señala que «el municipio deberá ser el propietario de la infraestructura, así como del terreno o parcela donde se asiente, o bien, tener la plena disponibilidad de los terrenos e instalaciones a utilizar en la ejecución de la actividad».

La ayuda máxima por beneficiario ascenderá a 10.000 euros, sin poder superar el 100% de los gastos efectuados. Los consistorios interesados en concurrir a esta línea de subvenciones deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón.