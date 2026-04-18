Castellón pierde fuelle en la venta de vivienda a extranjeros sin salir del 'top-10'

Rumanos, marroquíes, franceses, ucranianos o argentinos siguen escogiendo la provincia de Castellón para adquirir una vivienda en propiedad, bien sea para residir como para disfrutar de unas vacaciones. Una demanda que, en el 2025, retrocedió ligeramente, si bien el territorio castellonense resiste entre los diez de toda España que más interés despierta entre los extranjeros.

Así lo han dado a conocer este viernes desde el Colegio Notarial, al contabilizar 13.831 compradores de inmuebles durante el ejercicio pasado en Castellón, de los que hasta 3.138 fueron de nacionalidad foránea. Esto implica que hasta el 22,69%, algo más de uno de cada cinco, de los nuevos propietarios proceden de un tercer país, un peso que, sin embargo, ha retrocedido en cuatro décimas respecto al ejercicio anterior cuando era del 23,08%.

Pese a este ligero descenso, la demanda internacional se mantiene en umbrales similares a los últimos ejercicios y muy por encima de los registros previos al estallido de la burbuja inmobiliaria (7,76%), con lo que Castellón queda como la novena provincia con más ventas a extranjeros. Únicamente se ve superada por Alicante (51,5%), Málaga (42,9%), Santa Cruz de Tenerife (40,3%), las Islas Baleares (39,1%), las Palmas (30,8%), Girona (29,4%), Murcia (28,8%) y Almería (27,7%). E incluso sobrepasa a otros territorios como Tarragona (20,6%), Barcelona (19,5%) o Madrid (12,7%).

Gráfico que muestra la evolución de los compradores extranjeros de vivienda en Castellón. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Algo similar ocurre con los extranjeros no residentes, cuyo peso en las compraventas de viviendas en suelo castellonense queda en el 5,4%, de nuevo la novena posición de todo el territorio nacional. Una vez más, se constata un descenso interanual, esta vez de algo más de un punto y medio.

La procedencia

¿Y de dónde proceden los nuevos propietarios extranjeros de Castellón? Rumanía copa gran parte de las operaciones, al representar el 23,18%. Le sigue Marruecos (11,55%) y cierra el podio Francia, con el 10,10% o una de cada diez adquisiciones. Completan el top-10 territorios como Alemania (7,39%), Italia (5,73%), Ucrania (4%), Países Bajos (3,63%), Colombia (3,39%), Argentina (2,37%) y Reino Unido (2,22%).

No obstante, más allá de los datos provinciales, el perfil del comprador extranjero cambia notablemente según la localidad. Orpesa, Castelló, Vinaròs, Cabanes, Torreblanca, Almenara, Almassora o Benicàssim comparten Rumanía como el principal origen, mientras que en Nules, Burriana, Benicarló o Alcalà de Xivert se imponen los marroquíes. En cambio, en Peñíscola imperan los franceses, en Sant Jordi los alemanes y en Xilxes los italianos y ucranianos.

Nacionalidad del comprador extranjero en la provincia de Castellon / MEDITERRÁNEO

Presión sobre los precios

Con todo, esta destacada demanda internacional, sumada a la nacional, deriva en un incremento de los precios, con el metro cuadrado situándose estos momentos en 1.235 euros por metro cuadrado, según las mismas fuentes. Así, un piso se paga un 45% más caro que en el 2013, cuando el coste medio era de 852 euros en la provincia. En cambio, si se compara con la situación previa a la crisis inmobiliaria, en el 2007, las compraventas son un 34,3% más económicas, ya que se llegó a pagar a 1.879 euros el metro cuadrado en Castellón.

A nivel de capitales de provincia, la presión sobre los precios es más acusada, advierten los notarios, con el metro cuadrado a 1.297 euros en la capital de la Plana. De la misma forma, el importe repunta un 72% desde el 2013, pero queda un 34,7% por debajo del 2007.