El tiempo en Castellón: rayos, tormentas y un calor sofocante marcan el fin de semana

Castellón se prepara para un fin de semana con sabor casi veraniego, aunque con varios matices importantes. Habrá calor, bastante sol en muchos puntos y también posibilidad de tormentas en el interior, con especial atención al riesgo de rayos que ha puesto sobre la mesa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión para este sábado apunta a una jornada de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior. Las temperaturas seguirán en ligero ascenso o se mantendrán sin grandes cambios, mientras que el viento soplará flojo y variable, aunque por la tarde tenderán a imponerse las componentes sur y este, con intervalos moderados.

De cara al domingo, el panorama será muy parecido, aunque con algo más de inestabilidad en zonas del interior. La Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado, con crecimiento de nubosidad de evolución diurna, y no descarta que por la tarde pueda escaparse algún chubasco acompañado de tormenta. En el litoral, además, podrían aparecer intervalos de nubes bajas e incluso algún banco de niebla local a primeras horas.

Tormentas en el interior

Lo más llamativo del fin de semana es precisamente ese contraste: ambiente tranquilo en muchas comarcas, pero con ingredientes suficientes para que se formen tormentas de tarde en el interior castellonense. El calentamiento diurno y la convergencia de brisas pueden acabar favoreciendo esos desarrollos nubosos, que en algunos casos vendrían acompañados de aparato eléctrico.

Y ahí está una de las claves de la previsión: el aviso de rayos. Aunque no se espera un episodio generalizado de lluvias, sí hay atención puesta en esas tormentas aisladas que pueden crecer con rapidez y dejar descargas eléctricas, sobre todo en áreas de interior y montaña.

Radiación Ultravioleta

A eso se suma otro factor del que ha advertido la Aemet y que muchas veces pasa más desapercibido: la radiación ultravioleta. Con cielos bastante despejados en buena parte de la costa y del sur de la Comunitat Valenciana, el Índice de Radiación Ultravioleta (UVI) alcanzará valores altos o muy altos, situándose entre 7 y 8.

Es decir, aunque el tiempo invite a pasar horas al aire libre, conviene no confiarse. La exposición al sol será importante, especialmente en las horas centrales del día, así que se recomienda protegerse bien si se va a estar en la playa, de paseo o haciendo deporte.

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Además, las temperaturas serán más propias de finales de primavera o incluso de comienzos de junio que de mediados de abril. En la costa se superarán los 25 grados y en puntos del interior, sobre todo en zonas bajas, los termómetros podrían dispararse todavía más.