Falomir (PSPV-PSOE) exige defender la democracia sin ambigüedades frente a los oligarcas y caciques mundiales

El secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, Samuel Falomir, ha advertido de que la democracia “ha dejado de ser una realidad que se pueda dar por descontada y ha vuelto a convertirse en el gran juguete y capricho de grandeza de oligarcas y caciques que, según se despiertan cada día, tambalean el mundo con una nueva guerra desde sus redes sociales”.

Así se ha expresado desde la cumbre mundial progresista celebrada este sábado en Barcelona ante la presión del autoritarismo y el auge de las derechas extremas, y que ha acabado derivando en un mundo lleno de conflictos bélicos y de tensiones territoriales y económicas. Por ello, ha alertado de que el momento actual es “decisivo” y de que solo hay dos caminos de salida: o defender sin paliativos la libertad o retroceder a manos de quienes quieren erosionarla.

"Presión sin precedentes"

Falomir ha encabezado la representación de la provincia de Castellón en este encuentro, acompañado por la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Tania Baños; la secretaria de Organización, Maria Jiménez; diputados y diputadas, y representantes municipales de la provincia. Desde la capital catalana, el líder socialista ha señalado que “la democracia, la paz y la convivencia están sometidas a una presión sin precedentes” y que “como sociedad no nos podemos permitir vivir enfrentados y divididos”.

“Por eso hacen falta gobiernos y dirigentes dispuestos a dar la cara, a actuar con valentía y a no bajar la cabeza ni abandonar a la ciudadanía ante quienes quieren sembrar miedo, división e impotencia para hacerse con el dominio del poder y del abuso, y que en España tiene como cara a Vox, pero también al PP, que no entienden la gravedad del momento”, ha afirmado.

"Con certezas y sin amenazas"

El dirigente del PSPV-PSOE ha defendido reforzar el compromiso con la paz y escoger siempre el camino del progresismo “porque es el único que está dando la cara y mostrando responsabilidad y altura institucional” con el impulso de medidas para proteger a la ciudadanía y para que la paz permita vivir “con certezas y sin amenazas”.

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“El socialismo castellonense ha querido estar hoy en Barcelona para defender la democracia, la paz y los derechos, sin ambigüedades, y poniendo por delante la política del diálogo y del acuerdo para dar soluciones a los problemas de la gente y no crear otros nuevos”, ha remarcado. En este sentido, ha advertido de que hace falta frenar “los intentos de deteriorar la convivencia que están pudriendo la sociedad y rompiendo sus bases solo por ansias de poder”.