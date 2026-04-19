25 años después, el recuerdo de la mili sigue vivo en Castellón: "Te hablaban a gritos, como en las películas"

Durante décadas, hacer el Servicio Militar Obligatorio, comúnmente conocido como mili, fue un paso imprescindible en la vida de miles de jóvenes españoles. Ejercer este servicio no solo suponía vestir el uniforme durante meses, sino que también interrumpía estudios, trabajos y proyectos personales para cumplir con una obligación que se asumía como parte del tránsito a la vida adulta. Para muchos castellonenses, fue una experiencia marcada por la disciplina, la convivencia y por la dureza de un sistema rígido que apenas dejaba margen a la elección individual.

No obstante, esta institución empezó a quebrarse con el paso del tiempo. A partir de los años 80 y 90, el rechazo social fue incrementando. Las generaciones ya no entendían la mili como un deber incuestionable, sino como una imposición. Además, el auge de la objeción de conciencia y la insumisión, junto a un cambio profundo en la sociedad española y en las propias necesidades del Ejército, fueron dejando obsoleto el modelo. De hecho, la decisión política del Gobierno de José María Aznar de profesionalizar las Fuerzas Armadas aceleró un proceso que parecía inevitable.

El 31 de diciembre de 2001 la mili quedó suspendida en España, cerrando una etapa que había marcado a generaciones enteras. Después de 25 años, su recuerdo sigue vivo en la memoria de los castellonenses que la hicieron, entre la nostalgia, la crítica y las historias que aún hoy ayudan a comprender cómo era y cómo ha cambiado la sociedad española.

Experiencias en Castellón

El castellonense Manuel Garrido estaba trabajando en el bar de sus padres cuando recibió la noticia de que iba a hacer la mili en Tetuán XIV, en Castelló. «A pesar de que era muy jovencito, ya que solo tenía 18 años, no me daba miedo la experiencia. Quería aprender porque siempre me ha gustado el tema de las armas. Lo recuerdo como una vivencia positiva». Alex Guerrero estuvo destinado en Jaca en el Mando de Operaciones Especiales entre 1999 y el 2000. Por aquel entonces estaba trabajando de lo que a día de hoy sigue dedicándose: de carpintero de aluminio. «Como tenía permiso para salir algunos fines de semana, bajaba a Castellón con unos compañeros que eran de Murcia y Alicante y el domingo me recogían», recuerda.

El castellonense Manuel Garrido. / Mediterráneo

Sin embargo, para el castellonense Pedro Lorenzo fue totalmente distinto. Él estaba estudiando la carrera de Económicas en la Universitat Jaume I cuando le tocó irse a València en 1987 a cumplir con esta obligación. Afirma que se enteró por Mediterráneo de su destino, ya que se publicaban las listas de reclutas. «No me hizo mucha ilusión porque me cortaba la formación. Podría haber dedicado ese año a estudiar», asegura el contable. Lorenzo estaba en una oficina haciendo tareas de administrativo junto a un teniente y un sargento.

Lista del sorteo de reclutas en 1985. Lista del sorteo de reclutas en 1985.

Lista de castellonenses reclutados para la mili en 1985. Lista de castellonenses reclutados para la mili en 1985.

Aparte de Pedro Lorenzo y Alex Guerrero, hubo más castellonenses destinados en otra parte de España, como Jaime Guerrero, hermano de este último. Él estuvo en Badajoz entre 1996 y 1997. Tras jurar bandera lo enviaron a Madrid para hacer un curso de cocina para cuando salía de maniobras. Actualmente es cocinero en el restaurante Eleazar de Castelló. «Por aquel entonces estaba acabando el segundo curso de hostelería y tenía ganas de ir al servicio militar. Los primeros días estaba muy nervioso porque no sabía cómo me iban a tratar, pero los compañeros de los anteriores reemplazos te ayudaban mucho», confiesa Guerrero.

El contable Pedro Lorenzo. / Mediterráneo

El mejor recuerdo

A pesar de la variedad de experiencias, todos ellos coinciden en que lo mejor que se llevan de la mili son los recuerdos que tienen con sus compañeros. «Hacíamos bromas a los nuevos que entraban. Tengo un grupo de WhatsApp con ellos y a veces quedan», afirma Garrido. «La relación con mis compañeros fue estupenda, estábamos todos en el mismo barco y era como una pequeña familia», asegura Emilio Fernández, quien realizaba tareas administrativas en un departamento de personal en las oficinas del Gobierno Militar en Tetuán XIV en 1988. En cambio, los castellonenses cuentan que, por lo general, la relación con los mandos era más fría y distante. «Me llamó la atención que te hablaban como en las películas: con mal genio y a gritos», dice el cocinero Jaime Guerrero.

Garrido recuerda una anécdota que le ocurrió, y es que en unas maniobras tenían que dormir bajo el tres cuartos atado a los árboles y, al pasar lista por la mañana, faltaba un soldado. «Se montó un gran dispositivo con la Guardia Civil y helicópteros y resulta que se había ido a un pueblo cercano a tomarse una horchata. Por su culpa nos echaron una bronca enorme y tuvimos que limpiar todo el monte», cuenta el hombre. «La primera vez que cogí un fusil CETME me impresionó mucho porque jamás había tocado ni visto un arma», asegura Lorenzo. Por su parte, Fernández rememora un viaje hacia el campo de maniobras de Zaragoza con sus compañeros en un Land Rover muy antiguo que iba perdiendo piezas por el camino: «Teníamos que hacer la ida y la vuelta sin averías. Parábamos, recogíamos la pieza y continuábamos. Fue un viaje eterno a 40 grados».

El carpintero de aluminio Alex Guerrero. / Mediterráneo

¿Y si volviera la mili?

Es una de las preguntas que han surgido desde hace años entre la población. Algunos están a favor, ya que achacan a que los jóvenes de hoy «están dormidos» y necesitan pasar por un servicio militar «para espabilarse», mientras que otros están en contra porque entienden que el pensamiento de la sociedad española ha cambiado. «Yo habría seguido el servicio militar. Había pasado la guerra de Bosnia y me ofrecí voluntario para ir, pero no me cogieron por falta de plazas. Me desanimé un poco porque me hacía ilusión», comenta Jaime Guerrero.

El contable Emilio Fernández. / Mediterráneo

A Manuel Garrido esta experiencia le sirvió para ser más social y humilde y «a dejar atrás las gamberradas de la juventud». Además, no vio bien que finalizara porque piensa que aporta experiencias nuevas a los jóvenes. Por otra parte, Pedro Lorenzo propone que si se recuperara, haría un cursillo enfocado en la defensa del país. «Pienso que los jóvenes pierden la experiencia de buscarse la vida, la disciplina y aprender a valerse por uno mismo», argumenta el carpintero de aluminio Alex Guerrero.

Un cuarto de siglo después de su desaparición, la mili sigue siendo un espejo en el que se reflejan las formas de entender una misma experiencia. Para algunos, fue una escuela de vida que les enseñó disciplina, compañerismo y a desenvolverse lejos de casa; para otros, una interrupción forzada en su juventud. Entre recuerdos de maniobras, anécdotas y amistades que han perdurado en el tiempo, lo que permanece es la huella que dejó en toda una generación.

El cocinero Jaime Guerrero. / Mediterráneo

Hoy, en una sociedad muy distinta, el debate sobre su utilidad sigue abierto. Las voces de estos castellonenses muestran que la mili no fue una experiencia única, sino tantas como personas la vivieron. Se trata de la suma de distintas historias que ayudan a entender qué fue el servicio militar y cómo ha evolucionado el país en estos últimos 25 años.