Adiós a la oficina tradicional: el tirón de los ‘coworking’ erige a Castellón en paraíso de los nómadas digitales

El concepto de oficina tradicional está en vías de extinción entre las nuevas generaciones de emprendedores. El coworking se abre paso en la provincia de Castellón, erigiendo incluso al territorio en un paraíso para los denominados nómadas digitales, es decir, en esos trabajadores que escapan de la presencia física en su puesto y que llegan incluso desde ciudades como Madrid o Barcelona en busca de un estilo de vida más pausado.

«En un año tenemos el coworking casi lleno», explica Nacho Gómez, uno de los fundadores de WorkB, ubicado en Castelló, quien detalla que «hay mucha demanda de gente que necesita salir de casa para trabajar y buscar un espacio donde hacerlo bien, con luz natural y buen ambiente».

Un perfil diverso

El perfil del denominado coworker es muy diverso y cada vez más internacional. En su caso, destacan Ucrania, Venezuela, Francia, Alemania y Colombia como orígenes. También tienen usuarios de distintos puntos de España, como Madrid y Barcelona, además de València, Tarragona y Zaragoza. Todos ellos responden a trabajadores que rotan entre ciudades y que desarrollan su trabajo por medios digitales.

«En verano tenemos lo que denominamos paracaidistas, que están de vacaciones y vienen aquí a trabajar», detalla Gómez, quien añade que «luego tenemos perfil más asentado, de empresas locales, emprendedores o gente que teletrabaja para compañía de fuera, tanto de España como, incluso de Estados Unidos».

«Estamos notando una mayor demanda de espacios de coworking en la provincia, sobre todo por parte de perfiles cada vez más diversos», incide Raquel Saez, propietaria de Coworking Dinamic Benicàssim.

«Ya no hablamos solo de autónomos o profesionales digitales, sino también de pequeñas empresas, personas que teletrabajan para otras compañías, emprendedores en fases muy iniciales e incluso perfiles que buscan, además de un espacio de trabajo, comunidad, conexiones y oportunidades de colaboración», añade Saez.

«Más que un lugar de trabajo»

Y es que, los responsables de ambos espacios coinciden en su potencial para crear alianzas y en la flexibilidad. «El coworking ya no se entiende solo como un lugar físico donde trabajar, sino como un entorno que aporta flexibilidad, red de contactos, formación y acompañamiento», considera la dueña del punto benicense.

¿Y cómo funciona? «Vienes, trabajas y ya está», resume Gómez. «Se intenta hacerlo lo más sencillo posible, con mucha flexibilidad, pudiendo reservar desde horas, un día hasta diez días o un trimestre», concreta. Otra de las ventajas, en un momento con el mercado inmobiliario disparado, son los precios, con la posibilidad de dejar el coste en 125 euros por cada mes de uso.

De hecho, muchos de estos espacios están dotados con herramientas tecnológicas de gestión, como cerraduras inteligentes o plataformas para reservar sus diferentes estancias, también para formaciones. «La experiencia está siendo ya como una pequeña comunidad», concluye Ana Ucedo, socia de WorkB.

Informa Eva Bellido.

Laura Pérez (Glow Brand): «Alquilar un despacho para mí era como estar en casa»

Laura Pérez, de Glow Brand. / KMY ROS

Laura Pérez está al frente de Glow Brand, firma dedicada al marketing, especializada en Linkedin y en la que trabaja desde el coworking WorkB de Castelló. «Somos tres personas, cada una desde una ciudad diferente», explica.

«Necesitaba salir de casa», admite Laura, quien apunta que «alquilarme un despacho individual era como estar en casa». «Venir aquí es como sentir que estás en una oficina, como si todos fueran también compañeros», considera, a la vez que sostiene que no se decanta por esta opción por el ahorro económico que supone, sino por el hecho de compartir el espacio de trabajo.

Víctor Calatayud (Calatayud Digital Solutions): «Se pueden llegar a crear sinergias entre compañeros»

Víctor Calatayud, de Calatayud Digital Solutions. / KMY ROS

Victor Calatayud dirige Calatayud Digital Solutions, que trabaja en el mundo del marketing y el desarrollo de software personalizado. Lo hace también desde el coworking WorkB de la capital de la Plana.

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«Tengo el equipo repartido por España y yo sentía que en casa me agobiaba y necesitaba un espacio para socializar, en lo que descubrí el coworking, que me permite hacer piña y tener la comodidad de realizar reuniones en privado y tampoco molestar en casa a mi pareja», valora Víctor. «Es buena idea para autónomos y empresas, ya que aquí se pueden crear incluso sinergias entre compañeros», concluye.