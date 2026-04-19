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El aeropuerto de Castellón refuerza el turismo con seis rutas regulares entre mayo y julio

Alcanzará las 16 conexiones programadas este año

La historia del Aeropuerto de Castellón

La historia del Aeropuerto de Castellón

Mediterráneo

Ramón Pérez

El aeropuerto de Castellón ha reforzado su colaboración con el sector turístico de la provincia con la incorporación de otras seis rutas regulares entre mayo y julio hasta alcanzar las 16 conexiones programadas este año.

La directora general de Aerocas, Raquel París, y representantes de las entidades Hosbec, Introducing Castellón y del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón han trazado estrategias conjuntas de promoción vinculadas a las rutas aéreas que opera el aeropuerto, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El aeropuerto incorpora el 30 de mayo las rutas de Asturias y Bilbao (Volotea); el 1 de junio se inauguran las líneas de Bolonia y Manchester (Ryanair); el 4 de junio vuelve la de Oporto (Ryanair); y en julio se suma la de Palma de Mallorca (Air Nostrum).

"Pese a la actual incertidumbre internacional por la guerra de Irán, el aeropuerto ha logrado el mejor primer trimestre de año de su trayectoria, con un crecimiento interanual del 16,5 % en pasajeros, y ha cerrado con éxito la campaña de Semana Santa, con un elevado índice de ocupación de los vuelos", ha explicado París.

Asimismo, ha recordado que tiene operativas en la actualidad diez conexiones regulares (Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid), "a las que van a sumar, de manera progresiva, otras seis".

En este sentido, la directora general de Aerocas ha recalcado la importancia trabajar de manera conjunta en la promoción de Castellón en aquellos mercados con conexión aérea, "ya que son potenciales emisores de turistas a la provincia", ha remarcado.

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También ha señalado la relevancia de estar "alineados y coordinados a la hora de fijar los mercados en los que hay que incidir y de orientar la estrategia de captación de rutas".

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