Amparo Navarro, rectora de la UA, sobre el premio Mujer del Mediterráneo: "Eva Alcón ha sido un ejemplo de dedicación y defensa de la educación"

La rectora de la Universitat Jaume I (UJI) y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, recibirá el próximo 29 de abril el VII Premio Mujer del Mediterráneo, un reconocimiento impulsado por el Periódico Mediterráneo que distingue la trayectoria y contribución de mujeres destacadas en distintos ámbitos de la sociedad.

El acto de entrega tendrá lugar a las 9.30 horas en el salón Moll de Costa del Grau de Castelló, en una edición que pone el foco en la trayectoria académica, investigadora y de gestión universitaria de Alcón, así como en su papel al frente del sistema universitario español.

La presentación de la premiada correrá a cargo de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien destaca la dimensión de su liderazgo más allá del ámbito local. «Eva Alcón ha representado desde Castellón a todas las universidades españolas», señala, subrayando al mismo tiempo su papel como presidenta de la CRUE en un contexto especialmente relevante para la educación superior.

Navarro pone en valor también su compromiso sostenido con la universidad pública y la investigación, asegurando que «Eva Alcón ha sido un ejemplo de dedicación y defensa de la educación y la investigación al servicio de la sociedad», unas palabras que sintetizan el espíritu del galardón.

Una prestigiosa carrera

Catedrática de Filología Inglesa, Alcón inició su trayectoria en la UJI en 1993. Desde entonces ha combinado docencia, investigación y gestión universitaria, ocupando diversos cargos de responsabilidad antes de convertirse en rectora en 2018, siendo la primera mujer en liderar la institución.

En el ámbito investigador, fundó el grupo LAELA, desde el que se consolidó como referente internacional en lingüística aplicada y en el estudio de la adquisición del inglés como segunda lengua. Su producción científica y su reconocimiento investigador respaldan una carrera académica de gran prestigio.

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Durante su mandato, ha impulsado una profunda transformación en la UJI, con la ampliación de la oferta académica, la renovación de planes de estudio, el desarrollo de nuevas iniciativas formativas y la mejora de infraestructuras científicas y docentes, además de reforzar la proyección internacional de la universidad.

Eva Alcón y Amparo Navarro, junto a otros rectores valencianos. / Mediterráneo