Amparo Navarro, rectora de la UA, sobre el premio Mujer del Mediterráneo: "Eva Alcón ha sido un ejemplo de dedicación y defensa de la educación"
La alicantina ensalza la figura de su homóloga en la Universitat Jaume I, quien recibirá el VII Premio Mujer del Mediterráneo el próximo miércoles 29 de abril en el salón Moll de Costa
La rectora de la Universitat Jaume I (UJI) y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, recibirá el próximo 29 de abril el VII Premio Mujer del Mediterráneo, un reconocimiento impulsado por el Periódico Mediterráneo que distingue la trayectoria y contribución de mujeres destacadas en distintos ámbitos de la sociedad.
El acto de entrega tendrá lugar a las 9.30 horas en el salón Moll de Costa del Grau de Castelló, en una edición que pone el foco en la trayectoria académica, investigadora y de gestión universitaria de Alcón, así como en su papel al frente del sistema universitario español.
La presentación de la premiada correrá a cargo de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien destaca la dimensión de su liderazgo más allá del ámbito local. «Eva Alcón ha representado desde Castellón a todas las universidades españolas», señala, subrayando al mismo tiempo su papel como presidenta de la CRUE en un contexto especialmente relevante para la educación superior.
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Navarro pone en valor también su compromiso sostenido con la universidad pública y la investigación, asegurando que «Eva Alcón ha sido un ejemplo de dedicación y defensa de la educación y la investigación al servicio de la sociedad», unas palabras que sintetizan el espíritu del galardón.
Una prestigiosa carrera
Catedrática de Filología Inglesa, Alcón inició su trayectoria en la UJI en 1993. Desde entonces ha combinado docencia, investigación y gestión universitaria, ocupando diversos cargos de responsabilidad antes de convertirse en rectora en 2018, siendo la primera mujer en liderar la institución.
En el ámbito investigador, fundó el grupo LAELA, desde el que se consolidó como referente internacional en lingüística aplicada y en el estudio de la adquisición del inglés como segunda lengua. Su producción científica y su reconocimiento investigador respaldan una carrera académica de gran prestigio.
Estas fueron las anteriores Mujer del Mediterráneo
Durante su mandato, ha impulsado una profunda transformación en la UJI, con la ampliación de la oferta académica, la renovación de planes de estudio, el desarrollo de nuevas iniciativas formativas y la mejora de infraestructuras científicas y docentes, además de reforzar la proyección internacional de la universidad.
Siete hitos de Eva Alcón
- Primera mujer rectora de la UJI. Se convirtió en la primera mujer en dirigir la Universitat Jaume I de Castelló.
- Liderazgo en el sistema universitario. Desde 2023 preside la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas.
- Referente internacional en investigación. Fundadora del grupo LAELA, fue pionera en el estudio de la adquisición pragmática del inglés como segunda lengua.
- Impulsora de la modernización universitaria. Ha liderado la renovación académica, la internacionalización y la mejora de infraestructuras de la UJI.
- Presidenta de CRUE. Fue elegida presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas en 2023.
- Obtención del sello europeo HRS4R. Bajo su rectorado, la UJI logró este reconocimiento de excelencia en recursos humanos en investigación otorgado por la Comisión Europea.
- Impulso a la igualdad. Lideró iniciativas como la prórroga del sexenio por maternidad, incorporación de la perspectiva de género en estudios y acciones contra la brecha salarial.
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